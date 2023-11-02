  • USD: 28,31 - 28,36
  • EURO: 30,05 - 30,10
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,66 değer kazanarak 7.653,25 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,28 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 2,23 ile turizm oldu.

Ekleme: 2.11.2023 - 13:27 Güncelleme: 2.11.2023 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
Borsa günün ilk yarısında yükseldiGünün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 124,68 puan artışla 7.653,25 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 49,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,55, holding endeksi yüzde 1,17 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,28 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 2,23 ile turizm oldu.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65, 2024 yıl sonu tahminini yüzde 36 ve 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 olarak güncellediklerini bildirdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) dünkü faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasa beklentilerine paralel olması nedeniyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, piyasaların İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararlarına odaklandığını belirtti.

Dün Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutarken, bankadan yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte 'güçlü' hızda büyüdüğüne işaret ettiği bildirildi.

Fed Başkanı Jerome Powell da bankanın politika kararı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme konusunda kararlı olduklarının altını çizerek, ilave para politikası sıkılaştırmasının kapsamı ve politikanın ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacağı konusunda gelen verilere ve gelişen görünümle risklere göre karar alacaklarını anlattı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), fabrika siparişleri ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 seviyesinin direnç, 7.480 ve 7.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Gazze'de can kaybı artıyor! 9 bin 61 kşi hayatını kaybetti
İdris Nebi Hatipoğlu İyi Parti'den istifa etti!
İzmir heykele doymuyor: Francisco de Miranda’nın büstü açıldı
İşte Ekrem İmamoğlu belediyeciliği: 5 yılda İSPARK iflas etti!
Filistin halkının kanı Batı medyasının elinde! BBC yine İsrail’i korudu: Bombalanan Cibaliye için skandal ifadeler!
MSB duyurdu! 1 kilometre derinde vuruldu: Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
ABD ve İsrail arasında neler oluyor? ABD basını yazdı: Netahyahu'nun siyasi ölüm ilanı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize programı: Baba ocağında açılış yapacak
Merkez Bankası Başkanı Erkan açıkladı: 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması geldi! Memurlara müjde
Yine arıza yine CHP'li İBB! İstanbullular '1 oy verdik 1111 kere pişman olduk' diye isyan etti: İmamoğlu'ndan mega sorumsuzluk
Öğrenciler ekran başına! LGS tarihi belli oldu
Bir çete daha çökertildi! Ali Yerlikaya: Kafes Operasyonu'nda 37 şüpheli yakalandı
Katliamcı İsrail'den itiraf! Canlı yayında açık açık söyledi! Sivillerden başkasını hedef almıyoruz
Katil İsrail'den etnik temizlik! Gazze'de yaşananlar Holokost'tan beter
Türkiye'den Gazze için sağlık seferberliği! 20 sahra hastanesi kurulacak
Gazze’de İsrail Batı Şeria’da Yahudi yerleşimci terörü! 2 koldan Filistin katliamı
Bayraktar TB3, 4 saat süren 2. uçuş testini başarıyla tamamladı
Gazze'de ölüm kıskacı! İşgalci İsrail'den katliam itirafı: Sivillerin olduğunu biliyorduk
İsrail Gazze halkını vatansız bırakmak için her yolu deniyor! Mısır’a rezil teklif: Ülkeye alırsanız…
Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı: 13 il için sarı kod alarmı!.

Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı: 13 il için sarı kod alarmı!.

YouTube Music uygulamasına yapay zeka desteği geliyor

YouTube Music uygulamasına yapay zeka desteği geliyor

Togg Ekim ayında kendi rekorunu kırdı: Tesla'yı geride bıraktı

Togg Ekim ayında kendi rekorunu kırdı: Tesla'yı geride bıraktı

Uzmanlar o ili uyardı: Resmen toprağın altından fışkırıyor!

Uzmanlar o ili uyardı: Resmen toprağın altından fışkırıyor!

Yerin altında gizliydi: Toprağı kazdıkça yenisi çıktı Karadeniz'de eşi görülmemiş keşif

Yerin altında gizliydi: Toprağı kazdıkça yenisi çıktı Karadeniz'de eşi görülmemiş keşif

Mağaranın derinliklerinde bulundu: Görenler hayret etti dünyada sadece Türkiye'de var

Mağaranın derinliklerinde bulundu: Görenler hayret etti dünyada sadece Türkiye'de var