İstanbullular dikkat! 21 ilçe karanlığa gömülecek: Tarih belli oldu...

İşte 15 Kasım Çarşamba günü elektriklerin kesileceği ilçeler...NO: 35148864İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah MEDİHA sk bölgelerinde 15/11/2023 01:00:00 - 15/11/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35148874İSTANBUL FATİH ilce -KEMALPAŞA mah sk bölgelerinde 15/11/2023 02:00:00 - 15/11/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35145337İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah DURSUNKÖY-BAKLALI sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35145330İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah AKDENİZ, BURAK, BÜNYAMİN, BİRKAN, EMEL, HATEM, KAYNAK BAŞI, ORÇUN, PINAR, SAZLIK, SÜMEYYE, YEŞİL PAZAR, İSLAM, İSTANBUL, ŞENYURT sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35145062İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah SİMGE sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah DENİZCİ, ESKİ İSTANBUL, OĞUZ ÇIKMAZI, SEVDA, SIRMA ÇIKMAZI, ÇINAR sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35148290İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MAHMUTOĞLU sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35147245İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2604., 2606., 2607., 2608., 2611., 2616., 2619., 2622., 2624., 2625., AHMET HAŞİM, ASLANAĞZI, BURÇ, BURÇAK, BÜKET, BÜYÜK AYAZMA, GELİN, GÜLBAHAR, GÜLBİR, GÜNDOĞDU, GÜNEBAKAN, KAKTÜS, LAVANTA, MADIMAK, OYA ÇİÇEĞİ, PAPATYA, PETÜMYA, POYRAZ, SARMAŞIK, TUNA, UTKU, YASEMEN, YAY, YENGEÇ, YILDIRIM, YİĞİT, ZAMBAK, ÇAVUŞOĞLU, ÇAĞRI, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇİTLENBİK, İLGİN, ŞEN, ŞUMNU sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35149625İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-224, G-771 sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35148291İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DENİZKÖŞKLER, NAZIR, REİS, SAİT FAİK sk bölgelerinde 15/11/2023 13:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35146231İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah sk bölgelerinde 15/11/2023 00:00:00 - 15/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35146241İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 56., ATATÜRK, MİMAR SİNAN sk / HÜRRİYET mah 129., 130., 64., 65., MALAZGİRT, MENDERES, ŞEHİT ALİ YILMAZ sk bölgelerinde 15/11/2023 00:00:00 - 15/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35146248İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1685., 1686., 1687., 1688., 1689., 1691., 1693., 1694., 1695., 1696., 1697., BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1543., 1545., 1560., 1563., 1564., 1566., 1567., MEVLANA sk bölgelerinde 15/11/2023 00:00:00 - 15/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35146634İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1850., 1851., 1852., 1853., 1854., 1856., 1858., 1868. sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35146659İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1814., 1822., MASLAK sk / GÖZTEPE mah 2313., 2317., 2318., 2319., 2320., 2321., 2322., 2323., 2324., 2325., 2326., 2327., 2332., 2333., 2335., MASLAK sk bölgelerinde 15/11/2023 12:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35150075İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah HAVALİMANI sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35148628İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 125., MAHMUT KOCATÜRK sk / VELİEFENDİ mah G/2. sk bölgelerinde 15/11/2023 09:30:00 - 15/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35146993İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 23 NİSAN sk bölgelerinde 15/11/2023 00:01:00 - 15/11/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35146983İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 19 KASIM, 19 MAYIS, 23 NİSAN, 30 AĞUSTOS, BOZKARA, MODANLI, OKUL, YAZICI, İSTİKLAL sk bölgelerinde 15/11/2023 00:01:00 - 15/11/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35145053İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2219., 2228., AŞIK VEYSEL, ERAY, ESMA, ÖZEN sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35146211İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ATABEY, GAZİ YÜZBAŞI ÖMER BULU, NAR, İBRAHİMAĞA sk bölgelerinde 15/11/2023 00:01:00 - 15/11/2023 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35146214İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah HASTANE, KARAGÖZ, SEYMEN, SİNANPAŞA sk bölgelerinde 15/11/2023 01:30:00 - 15/11/2023 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35146212İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah TÜMEN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ, BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ ÇIKMAZ, LİTROS HASTANE YOLU sk bölgelerinde 15/11/2023 01:30:00 - 15/11/2023 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35123266İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah ŞAKİR KESEBİR sk / NİSBETİYE mah AYTAR sk bölgelerinde 15/11/2023 00:00:00 - 15/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35142651İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah EBULULA MARDİN, ORKİDE sk bölgelerinde 15/11/2023 03:00:00 - 15/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35147301İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah AYAZMADERESİ, BALMUMCU DERESİ, KARADUT, KARAGÜL sk / GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ, BEYAZDUT, ERDEMLİ, ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER, ERTEM, PAZAR, SERGÜL sk bölgelerinde 15/11/2023 10:00:00 - 15/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35148589İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah AYTAR sk bölgelerinde 15/11/2023 10:00:00 - 15/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35144943İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AKSU, CAN, CEMRE, CENNET, CİHAN, HİKMET, KANARYA, KAR, MİSAFİR, SANCAK, TÜRKER, VADİ, ÇALIKUŞU, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35148639İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -BARIŞ mah sk bölgelerinde 15/11/2023 10:00:00 - 15/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35144485İSTANBUL BEYOĞLU ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 15/11/2023 03:00:00 - 15/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35142663İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ABDUSSALAH, ARAP CAMİ ÇIKMAZI, AYLAK, FÜTUHAT, GALATA MAHKEMESİ, HEDİYE, HOCA HANIM, KALYON, NAFE, SAMUR, SARI ZEYBEK, SIRMALI, TERSANE, YANIK KAPI, YEMENİCİLER sk / EMEKYEMEZ mah ABDUSSALAH, ABDUSSALAH ÇIKMAZI, AKİK, BUĞULU, DEMİRCİ FETTAH ÇIKMAZI, DEVE DİKENİ, SARI ZEYBEK, TERSANE, YANIK KAPI, YAPRAK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 15/11/2023 03:00:00 - 15/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35142668İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ARAP CAMİ ÇIKMAZI, AYLAK, BAKIR, FÜTUHAT, GALATA MAHKEMESİ, HEDİYE, HOCA HANIM, KERESTECİ FAZIL, PERŞEMBE PAZARI, TERSANE, YENİ CAMİİ ÇEŞME, ZENCEFİL sk / EMEKYEMEZ mah BUĞULU, FÜTUHAT, SARI ZEYBEK, YANIK KAPI sk bölgelerinde 15/11/2023 03:00:00 - 15/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35149009İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah AKINCI, ALANUR, ARPACI, BEGONYA 4, COŞARSU, ELÇİN, ERVANUR, GEMİCİ 1, GÖKNAR, HASBAHÇE, KARBEYAZ, MORKARANFİL, NARLIDERE, NASRETTİN HOCA 1, NURBABA, NURTANESİ, NÜKHET, NÜKTE, PLATO, PİRSULTAN, RAHMET, SANDAL 1, SARI, SULTAN MURAT, TAŞOĞLU, VARLIK, YELKEN 3, YUNUS EMRE 2, ZEMİN, ÇELİK 1, ÖZBİL, ÖZTAŞ, ÖZYALI, ŞAHİN sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35149008İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah DÜDEN 1, GENÇER, GÜVERCİNLİK, HANDAN 1, SEZEN AKSU sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35148720İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ŞENSOY sk / MİMAROBA mah AKDİL, MUSTAFA KEMAL, SİNAN, ÜLGE sk / SİNANOBA mah ERTEKİN sk bölgelerinde 15/11/2023 10:00:00 - 15/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35148873İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURDELE, ÖZLÜ sk / FATİH mah AÇANGÜL, CANTEKİN, CANTÜRK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, MARMARA, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, VADİ, ÖZTUNA sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35148855İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah DIRGAZ, FATİH SULTAN MEHMET, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURTULUŞ, SAMYELİ, ZAMAN, ÇAMOLUK sk / FATİH mah BEYZA, CANGÜL, CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANİK, CEREN, CEVİZ, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, PEKMEZ DERESİ, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35149022İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah AHESTE ÇIKMAZI, GÜLYALI ÇIKMAZI, KARACAKÖY, NAMAZGAH, VAKIF ÇIKMAZI, ZİRVE, ÖZVATAN, ŞEFAAT ÇIKMAZI, ŞEHİTLİK sk bölgelerinde 15/11/2023 10:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35147235İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah TUNÇ sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35147233İSTANBUL ESENYURT ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35147242İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2230., ADNAN KAHVECİ sk / HÜRRİYET mah 2203., 2210., ADNAN KAHVECİ, AKGÜVERCİN, BILDIRCIN, BUSE, BÜLBÜL, DALGIÇ, DEVE KUŞU, DOĞAN, EBABİL, GÜVERCİN, KANARYA, KIYI, PAPAĞAN, PELİKAN, SAKA, SÜLÜN, TAVUS KUŞU, TOYGAR, TURNA, ŞAHİN, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35147243İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2617., AÇELYA, BAHÇIVAN, BARIŞ MANÇO, FESLEĞEN, FİLİZ, HALİDE EDİP ADIVAR, KÜÇÜK AYAZMA, MADIMAK, PAZAR, TAYFUN, TIRPAN, YELKEN sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35147245İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2604., 2606., 2607., 2608., 2611., 2616., 2619., 2622., 2624., 2625., AHMET HAŞİM, ASLANAĞZI, BURÇ, BURÇAK, BÜKET, BÜYÜK AYAZMA, GELİN, GÜLBAHAR, GÜLBİR, GÜNDOĞDU, GÜNEBAKAN, KAKTÜS, LAVANTA, MADIMAK, OYA ÇİÇEĞİ, PAPATYA, PETÜMYA, POYRAZ, SARMAŞIK, TUNA, UTKU, YASEMEN, YAY, YENGEÇ, YILDIRIM, YİĞİT, ZAMBAK, ÇAVUŞOĞLU, ÇAĞRI, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇİTLENBİK, İLGİN, ŞEN, ŞUMNU sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35145238İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah FIRTINA, GAZİOSMANPAŞA, SELİN, SÜRMENELİLER ÇIKMAZI sk / KARADOLAP mah 1.ŞENÇALAR ÇIKMAZI, 2.YASEMİN, 2.ZÜMRÜT, 2.ÇİĞDEM, 3.YILDIZ, 3.ŞAHİN, ARKA, ASMALI, ATLAS, AYDIN, AYÇİÇEK, BAHAR, DİREK, FİLİZ, GAZİOSMANPAŞA, GÜLİN, KIZILTUNÇ, KUDRET, KUMRU MERDİVEN, MARTI, NAMIK KEMAL, ORTAOKUL, SÜMBÜL, TANYERİ MERDİVEN, VARDAR, ÇEKİRDEK, ŞENÇALAR sk bölgelerinde 15/11/2023 00:02:00 - 15/11/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35145250İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.SÜMBÜL, 1.YAPRAK, 3.ÇINAR, CANAN, DAĞARCIK, EFENDİ, EFES , GÖKHAN, GİRNE, HÜNER, KÖKNAR, MERCAN, MEVLANA, MEVSİM, MİNE, SELVİ, SEMERKANT, ŞAHİNLER, ŞEHİT METİN KAYA, ŞİMŞEK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 841., EFES, GİRNE sk bölgelerinde 15/11/2023 00:03:00 - 15/11/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35145243İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah GAMZE, GÜL, ÇEMEN, İKBAL ALT sk bölgelerinde 15/11/2023 00:04:00 - 15/11/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35145252İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.GÜVERCİN, 2.BAHÇELİ, ALİZE, BUDAK, COŞKUN, GÖNÜL, GİRNE, KASIRGA, MELTEM, MERCAN, MEVSİM, MİNE, PAPAĞAN, SAMSUN, SEMERKANT, SERÇE, SEVİL, TEPE, UFUK, VOLKAN, ÇEŞME ARKASI, ÇİÇEKSUYU, İMBAT sk bölgelerinde 15/11/2023 00:04:00 - 15/11/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35145247İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.KÜLTÜR, ABUHAYAT, AYŞEGÜL, FİLİZ, KÜHEYLAN, TAŞDELEN, VEYSEL KARANİ, ÇIKRIK, ÖĞÜT, İSTİSNA sk bölgelerinde 15/11/2023 00:05:00 - 15/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35146980İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -KARADOLAP mah sk bölgelerinde 15/11/2023 00:05:00 - 15/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35146984İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah BATTALGAZİ, KOCA YUSUF sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah GÜNEY, VEYSEL KARANİ sk bölgelerinde 15/11/2023 00:05:00 - 15/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35145236İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.ŞAHİN, GAZİOSMANPAŞA, PARK ÜSTÜ, YÜKSEK sk / KARADOLAP mah ABUHAYAT, DERMAN, DOLGUN, FUAR, GAMZE, GAZİOSMANPAŞA, GÜLVEREN, KOZLU, ÇATALKARA, İKBAL ALT sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BERCESTE, GAZİ OSMANPAŞA, UZUN sk bölgelerinde 15/11/2023 00:05:00 - 15/11/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35148475İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYDIN, 1.CAN, 1.CANAN, 1.GONCA, 1.KAYAK, 1.KEKLİK, 1.KIRLANGIÇ, 1.MARTI, 1.PINAR, 1.SANCAK, 1.TOMURCUK, 1.ÇELİK, 1.ŞELALE, 2.BÜLBÜL, 2.KARDELEN, 2.KAYNAK, 2.SERÇE, 2.ÇAYIR, 3.BAHÇE, 3.KANARYA, 3.KARANFİL, 4.ÇİMEN, ALTKÜME, AVŞA, BURGAZ YOLU, DARI, DEMET, DİLA, EBRU, FİDAN, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, GÜVERCİN, HAYAL, ILGIN, KABAN, KROS YOLU, KUMLUGEÇİT, KUTLUCA, KÖPRÜBAŞI, KİRAZLI YOLU, LALEZAR, LAVANTA, MISIR, MİS, NAKIŞ, OVACIK, PİRAMİT, SERA, TAN, TÜLAY, YOLCU, YUMAK, ZAKKUM, ÇALIŞKAN, ÇEŞMEBAŞI, ÖĞRETMEN, ÜSTKÜME, İSTANBUL, ŞİFA sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ZEYTİNLİK sk bölgelerinde 15/11/2023 01:00:00 - 15/11/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35148333İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, ANIL, BAYRAMOĞLU, DEVRAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ÖZTÜRK, ŞEKER AHMET PAŞA sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35147195İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 10.LALE, 2.KARANFİL, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, DERGAH, DURUSU, ECZANE, FETİH, KAZIM KARABEKİR, KUŞKONMAZ, MEHTAP, NECATİ MOLDER, NEŞE, PETEK, SARIGÜL, SARNIÇ, SIĞINAK, TOPÇULAR YOKUŞU sk bölgelerinde 15/11/2023 09:30:00 - 15/11/2023 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35145237İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah 1. KUYU, BERCESTE, PINAR, UZUN, ŞAFAK sk bölgelerinde 15/11/2023 00:05:00 - 15/11/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35148661İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah TEKİN sk / YAHYA KEMAL mah ALTINTAŞ, OKUL, TEKİN sk / ÇAĞLAYAN mah OKUL sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35148663İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah YEŞİLCE sk / HÜRRİYET mah DEREBAŞI sk / ÇAĞLAYAN mah MEDİNE, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35147193İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ACIBADEM, DİLEK, MURAT, NATO, NATO ÇIKMAZI, NUSRET, OĞUZELİ, SARIKAYA, ÇAVDAR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 15/11/2023 10:00:00 - 15/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35148603İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 2.MERİÇ sk / İNÖNÜ mah 1.SARIGÜL, 2.KİRAZ, 2.MERİÇ, 2.SEVİM, 3.YAYLA, ARDAHAN, BİGA, CİHAN, DEMİRCAN, ERMİŞ, HAKAN, MAKSUT EFENDİ, OKAL, SARSILMAZ, SELİM, SEVİMLİ, SİNOP, TOLGA, YASSI, YILMAZ, YÜCE sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35148840İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KARADUT, 1.ÇAM, 1.ÇAMLIK, 1246., DEMİRKAPI, EVLİYA ÇELEBİ, GUGUK, SERTAÇ, YURTKUR, ÇİÇEK, ÖZLEM, ŞENAY, ŞENLİK sk / YEŞİLOVA mah SAKARYA sk / İNÖNÜ mah SEDA sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35148608İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1311., 3.LALE, ERLER, HABİL, KAYALI, MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 15/11/2023 11:00:00 - 15/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35145006İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah AYDINLAR, BAĞLAR, CAMİALTI, DERELER, GÜL DALI, GÜLEÇ, GÜNEŞ ÇIKMAZI, GÜRBÜZ, GÜVERCİN, IRMAK, KAHRAMANLAR, KASIM, KATAR, POLİGON, SABAH, ZAFERLER, ŞAHİNCİLER sk bölgelerinde 15/11/2023 00:14:00 - 15/11/2023 05:14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35145015İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DEMİRCİKÖY mah BOZARMUT YAYLASI, BİZİM, DEFNE., DEMİRCİKÖY, DEMİRCİKÖY BİLİNMEYEN, DEĞİRMEN., HARMAN, KALSIN, KİRAZLIK, PLAJ YOLU, SÖĞÜTLÜ, TAŞKÖPRÜ YAYLASI, ÇEŞME., ÇİÇEKLİ sk bölgelerinde 15/11/2023 00:20:00 - 15/11/2023 05:20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35148338İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ KAVAĞI mah FENER YOLU, HABER , HATBOYU ÇIKMAZI, MASLAK, ÇAĞRI ÇIKMAZI, İLKIŞIK sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35148385İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -KONAKLAR mah sk bölgelerinde 15/11/2023 14:00:00 - 15/11/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35149025İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 608. sk bölgelerinde 15/11/2023 01:00:00 - 15/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35147136İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, BEŞİKDÜZÜ, CAHİT ARF, GÜLDEREN, HAYDARPAŞA, HIZIRREİS, LÜFER, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, RAŞİT ÇIKMAZI, TOPRAKBASTI, TOPÇAM sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35149886İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DOĞAN sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35149953İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah KARASİNAN sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35149896İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah BOSNA, GAZİ YİĞİT, MEHDİ, MONDROS, TOPRAKLI, ÖZER ÇIKMAZI sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35149923İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah HAKİMBEY, USKUMRU sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35149938İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah HAKİMBEY sk bölgelerinde 15/11/2023 13:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35147224İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah ARA, AVCI, AÇELYA, DENİZGÜLÜ, FIRIN ARKASI, GÜL 3, GÜRÜN, KARDELEN, KUYU, PIRLANTA, RÜZGAR, SUSAM, VEFA POYRAZ, YENİ YOL, ÇAM sk bölgelerinde 15/11/2023 15:30:00 - 15/11/2023 19:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35147103İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2488., 2493., 2494., 2495., 2496., 2497., 2500., 2501., 2502., 2503., 2504., 2505., 2506., 2806., MİMAR SİNAN, U, V sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35148633İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah MODABAĞ 10, MODABAĞ 8, MODABAĞ 9, YULAF TARLASI (G/1) sk bölgelerinde 15/11/2023 09:30:00 - 15/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35148620İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/17., SEYİTNİZAM sk bölgelerinde 15/11/2023 09:30:00 - 15/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35148634İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/59., G/61. sk bölgelerinde 15/11/2023 09:30:00 - 15/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.