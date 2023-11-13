Suç kesinleşince alacakları ceza belli oldu! Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin eski avukatı açıkladı...

Güç geçmiyor ki Polat çifti hakkında yeni bir gelişme yaşanmasın.Yaklaşık 3 yıldır göz önünde olan ve gösterişli hayatını gözler önünde yaşayan Dilan Polat'ın paylaşımları yakın takibe alındı. En son altın tozlu kahve içmesi ise çifti parmaklıklar ardına gönderdi.Engin Polat ile birlikte aileden toplamda 12 kişinin yargılanmasına başladı. İddialar ise oldukça dikkat çekici. Kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurma suçlarının hedefindeki Polat çifti için MASAK kapsamlı bir rapor hazırladı.Deliller için süreç devam ederken Dilan-Engin Polat çiftinin eski avukatı Celal Çelik, açıklamalarda bulundu.Yargı sürecinden önce ailenin avukatlığını yapan Çelik, geçtiğimiz günlerde davayı bıraktı.Bugün de Tele 1'de Burçin Atılgan'ın konuğu olan Çelik, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi.Hayranlarının merakla beklediği, 'Polat çifti kaç yıl ceza alır?' sorusu canlı yayında yanıt buldu.Çelik, şu ifadeleri kullandı:İddianamenin yazılmasının en az 6 ayı alacağını hatta daha fazla süreceğini düşünüyorum. O süreyi muhtemelen tutuklu geçireceklerdir. İddianameden sonra ilk celseye hemen hemen 7-8 ayları var.Atılgan, Çelik'e, 'Suçlar ispatlanırsa ne karar çıkar?' sorusunu yöneltti.Çelik, şöyle yanıt verdi:O zaman tabii ki çok yüksek cezalar çıkar. Kara para aklama suçu 6-18 yıl arası görünüyor. Örgüt kurma 2-6 yıl arasında, vergi kaçırma suçunun 2-5 yıl arasında öngörülen cezaları var. Vergi kaçırma suçunun zincirleme olarak işlendiği ispatlanırsa 25-30 yıla yaklaşan ceza alabilirler.