İzmir, Çanakkale ve Muğla'yı sağanak vurdu! Caddeler göle döndü: Tatilciler tahliye edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce dün Çanakkale için 'sarı kodlu' uyarı yapıldı.Uyarının ardından kentte, saat 08.00 sıralarında aniden bastıran ve 1,5 saat etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.Sağanak nedeniyle kentte bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.Sağanağın neden olduğu sel nedeniyle bazı çöp konteynerleri devrildi.Çanakkale Belediyesi ekipleri, su birikintisi, sel oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.Çanakkale'de sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.Kepez beldesinde Kepez Deresi taştı.Derede bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü.Balıkçılar, dereye giderek teknelerini kontrol etti.Kepez Belediyesi ekipleri bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan ilk belirlemelere göre il merkezinde metrekareye 66, Eceabat'ta 59, Gökçeada'da 27 ve Lapseki'de ise 20 kilogram yağış düştüğü bildirildi.İzmir'de yağmur nedeniyle trafikteki sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi de yağmur suları ile doldu.Belediye ekipleri ise yağışın ardından teyakkuza geçti.Sağanağın akşam saatlerinde kadar süreceği belirtildi.İzmir’de trafiğin en yoğun olduğu noktalardan birisi olan Yeşillik Caddesi’nde ise trafik adeta durma noktasına geldi.Yağış sonrası kayganlaşan zeminde herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için araç sürücüleri temkinli davrandı.Öte yandan, yağışların gün boyu aralıklarla devam edeceği öğrenildi.Muğla'da Ortaca'nın Gökbel Mahallesi'nin Kargıcak Koyu'nda bugün saat 11.00 sırasında başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kışla Dağı ve diğer yüksek kesimlerden inen sel suları, önüne ne gelirse katarak yolları dereye çevirdi.Sel nedeniyle koydaki tatilcilere ait 3 kamyonet ile 2 karavan metrelerce sürüklenirken, denizin rengi kahverengiye döndü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, orman ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan 15 kişi tahliye edilirken, sel sularının savaş alanına çevirdiği yollar temizlenmeye başlandı.İstanbul'da da sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle Altunizade D-100 Karayolu'nda yoğunluk oluştu.Aydın'da etkili olan sağanakla birlikte oluşan yıldırım, şehrin birçok noktasından görüldü.Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.