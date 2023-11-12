Bakan Yerlikaya: Sınırdan en ufak bir göç akınını dahi engelleyeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı Gürbulak Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen Sınır Güvenliği Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. "Sınırdan en ufak bir göç akınını dahi engelleyeceğiz." diyen Bakan Yerlikaya, sınırda 59 adet elektrooptik kule inşaatının tamamlandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı Gürbülak'ta sınır güvenliği için alınan tedbirlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Sınırdan en ufak bir göç akınını dahi engelleyeceğiz. Sınırda 59 adet elektrooptik kule inşaatı tamamlandı.