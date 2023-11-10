  • USD: 28,49 - 28,54
  • EURO: 30,40 - 30,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Elon Musk’tan çarpıcı Gazze sözleri! İsrail’in katliamlarına açık açık soykırım dedi: Bu yaparak bir yere varamazsınız!

İsrail'in 35 günden bu yana tüm insani değerleri rafa kaldırıp soykırıma giriştiği Gazze'de 11 bine yakın Filistinli sivil katledildi. İsrail katliamlarında Hamas bahanesinin arkasına sığınırken SpaceX'in kurucusu, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk'tan çarpıcı Gazze eleştirisi geldi. İsrail'in soykırım yaparak bir yere varamayacağını söyleyen Musk'ın sözleri dünya gündemine oturdu.

Ekleme: 10.11.2023 - 17:06 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:08 / Editör: Ozge Selin
Elon Musk’tan çarpıcı Gazze sözleri! İsrail’in katliamlarına açık açık soykırım dedi: Bu yaparak bir yere varamazsınız!
İsrail Gazze'de giriştiği soykırımda 35. güne girdi. Hamas'ı bahane ederek Gazze'yi ele geçirmek için yaptığı planları devreye sokan İsrail, 7 Ekim'den bu yana 11 bine yakın Filistinli sivili acımasızca katletti. Yalnızca yerleşim yerlerini hedef alan, son haftalarda hastane saldırılarını da had safhaya ulaştıran İsrail soykırım yaptığını reddetse de katliamlar bunun aksini söylüyor.

İlk günden bu yana ABD'nin de desteğiyle katliamlarına devam eden İsrail, uluslararası çağrılara kulak asmıyor. Ateşkes İsrail'in gündemine dahi gelmezken çocuk ve bebeklerin hedef alındığı Gazze katliamlarına ilişkin çarpıcı bir yorum Elon Musk'tan geldi.

'SOYKIRIM YAPARAK BİR YERE VARAMAZSINIZ'

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Musk, Gazze'ye günlerdir bomba yağdıran İsrail ve destekçisi ABD'ye dikkat çeken sözler sarfetti. Katıldığı bir yayında, Gazze'de yaşanan katliama ilişkin değerlendirmelerde bulunan Musk, İsrail'in soykırım yaparak bir yere varamayacağını söyledi.

İsrail'in sivil katliamları için açık açık 'soykırım' benzetmesinde bulunan Musk, öldürülen çocuklara ilişkin de konuştu.

Musk, 'Soykırım yaparak bir yere varamazsınız. Öldürdüğünüz her Hamas üyesine karşılık kaç tane Hamaslı yarattınız? Gazze'de bir çocuğu öldürürseniz en azından birkaç Hamas üyesi daha yaratmış olursunuz' ifadelerini kullandı.

STARLINK KARARI İSRAİL'İ KIZDIRMIŞTI

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerini tamamen kesmesinin ardından X sosyal medya platformundaki yüzlerce kullanıcı insani yardım koordinasyonu için Starlink uydu sisteminin hizmete sunulmasını talep etmişti.

Elon Musk, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını bildirmişti.
Özgür Özel’den küstah sözler: Başkan Erdoğan’ı yönelik o çıkışına tepki yağdı: Haddini bil!
Durmuş Yılmaz gerçeklerden kaçtı! Sorulara yanıt veremedi
Özgür Özel’in Manisa programında CHP’li başkandan skandal hareket! Parti yöneticisini sahneden kovdu
İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Ümit Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesini istedi
6 Şubat depreminde o binada 370 kişi ölmüştü: Müteahhit böyle yakalandı!
İYİ Parti'de istifa depremi! O isim sosyal medyadan duyurdu
MİT, PKK'nın kara para aklama sözde sorumlusunu yakaladı
CHP’li belediyeden canlı yayına sansür! 'Halktan saklanacak ne var?'
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi 10 Kasım'da 3 heykelin açılışını yaptı
Bakan Koca duyurdu: Türkiye ve Mısır ortak hareket edecek!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gazze'deki yıkım daha önce hiç görülmemiş boyutlarda: Bir ayda konutların yüzde 50'si yok oldu
İsmail Saymaz’dan skandal sözler: FETÖ’yü böyle aklamaya çalıştı…
CHP, İstanbul'daki 10 Kasım anmasında çelengi unuttu!
İsrail ordusundan ikiyüzlü savunma! Çocuk katliamına tepkiler büyürken algı operasyonuna başladılar
Başkan Erdoğan: Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara itilemez
Özgür Özel’e HEDEP desteği! Yerel seçim için ittifak sinyali: Dikkat çeken kayyum hazımsızlığı!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Özbekistan dönüşü önemli mesajlar! Batı'ya Gazze tepkisi: Eğer samimiyseniz İsrail'e baskı yapın
Gazze’ye siyonist karanlığı çöktü! Açlık, susuzluk, çaresizlik: İnsanlar bisküvi ile ayakta kalmaya çalışıyor
TÜİK Eylül 2023 işsizlik verilerini açıkladı!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meğer bu yüzden evlere geliyormuş: Görüntüsü akrebe benziyor insanların kulağına giriyor

Meğer bu yüzden evlere geliyormuş: Görüntüsü akrebe benziyor insanların kulağına giriyor

Petrol fiyatları düşüyor: Akaryakıtta indirim bekleniyor

Petrol fiyatları düşüyor: Akaryakıtta indirim bekleniyor

Zehri siyanürden daha etkili! Bir ısırığıyla öldürüyor: Tehlike şimdi Karadeniz’de…

Zehri siyanürden daha etkili! Bir ısırığıyla öldürüyor: Tehlike şimdi Karadeniz’de…

Elon Musk’tan çarpıcı Gazze sözleri! İsrail’in katliamlarına açık açık soykırım dedi: Bu yaparak bir yere varamazsınız!

Elon Musk’tan çarpıcı Gazze sözleri! İsrail’in katliamlarına açık açık soykırım dedi: Bu yaparak bir yere varamazsınız!

2 bin 700 yıl önce yapıldı gizli geçidi var: Türkiye'nin yeni gözdesi olacak

2 bin 700 yıl önce yapıldı gizli geçidi var: Türkiye'nin yeni gözdesi olacak