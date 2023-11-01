Yerin altında gizliydi: Toprağı kazdıkça yenisi çıktı Karadeniz'de eşi görülmemiş keşif

"Karadeniz’in Zeugması" olarak adlandırılan Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti’nde 5 bin 500 yıl önce kullanıma başlanıldığı tahmin edilen yer altı kaya yerleşkesi keşfedildi. Yerin altında gizli olan yerleşkede toprağı kazdıkça yeni galeriler ortaya çıktı. Adeta bir gizli tünel olan yerleşkenin M.Ö. 1. Yüzyıl’da kurularak M.S. 8. Yüzyıl’a kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin ediliyor.