MasterChef’te haftanın ilk eleme adayları belli oldu! İşte 31 Ekim potaya giren isimler…

MasterChef All Star’da Tahsin ve Cemre kaptanlığında ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Gecenin sonunda ise haftanın ilk eleme adayları belli oldu. İki dişli yarışmacı potada!

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef All Star’da yarışmacıların azalmasıyla heyecan giderek artıyor.Dün akşam kırmızı ve mavi takım, haftanın ilk dokunulmazlık performansını sergiledi. Önceki gün kaptanlık düellosunu kazanan Tahsin sayesinde mavi takım büyük bir avantaj elde etti. Menünün içeriğini belirledi. Haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesini kaybeden kırmızı takım, kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.Bireysel dokunulmazlığın sahibi, ilk eleme adayını belirledi. Takımda yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı da belli oldu.MasterChef All Star’da dün akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan Dilara’nın seçimiyle ilk eleme adayı Cemre oldu. Ardından yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı Alican oldu.