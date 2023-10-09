Malatya’da 4,3 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 09.28’de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın açıklamasına göre deprem 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Malatya'da saat 09.28'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkezüssünün Yeşilyurt ilçesi olduğunu açıkladı.Deprem 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.