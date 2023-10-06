HDP'nin İzmir il ve ilçe başkanları gözaltında

11 ilde PKK'ya yönelik 'Kahramanlar' operasyonu kapsamında 75 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyonun İzmir ayağında, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanlar arasında HDP İzmir il başkanları ve Buca ilçe başkanının da olduğu ortaya çıktı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde il terörle mücadele şube müdürlüklerince İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli'de bölücü terör örgütü üyelerine karşı operasyon düzenlendiğini açıkladı.Bakan Yerlikaya, "Bölücü terör örgütüne yönelik 11 ilde gerçekleştirilen Kahramanlar Operasyonları kapsamında 75 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yurt içinde ve sınır ötesinde peşlerini bırakmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirdi.Adreslere gerçekleştirilen operasyonda, HDP İzmir İl Başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe Başkanı Nihat Türk gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.