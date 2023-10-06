  • USD: 27,56 - 27,61
  • EURO: 29,08 - 29,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

HDP'nin İzmir il ve ilçe başkanları gözaltında

11 ilde PKK'ya yönelik 'Kahramanlar' operasyonu kapsamında 75 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyonun İzmir ayağında, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanlar arasında HDP İzmir il başkanları ve Buca ilçe başkanının da olduğu ortaya çıktı.

HDP'nin İzmir il ve ilçe başkanları gözaltında
Ekleme: 6.10.2023 - 10:00 Güncelleme: 6.10.2023 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
HDP'nin İzmir il ve ilçe başkanları gözaltında
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde il terörle mücadele şube müdürlüklerince İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli'de bölücü terör örgütü üyelerine karşı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

75 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı
Bakan Yerlikaya, "Bölücü terör örgütüne yönelik 11 ilde gerçekleştirilen Kahramanlar Operasyonları kapsamında 75 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yurt içinde ve sınır ötesinde peşlerini bırakmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

HDP yöneticileri gözaltında
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Adreslere gerçekleştirilen operasyonda, HDP İzmir İl Başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe Başkanı Nihat Türk gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelik hava harekatının detayları ortaya çıktı: F-16'lar kullanıldı
CHP'li İBB'nin hayvan katliamı bir kez daha belgelendi! Atlar telef olup kurda kuşa kurban edildi
Ağrı’da 2 terörist etkisiz hale getirildi... Şehidin ismi teröristlere atılan bombaya yazıldı
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde suikast sorumlusu etkisiz hale getirildi
HDP’li Semra Güzel terörist sevgilisinin annesini PKK kampına götürmüş! Mahkemede her şeyi anlattı
Bakan Özhaseki duyurdu: 'Yerinde Dönüşüm'de flaş gelişme! Kredi ve hibe miktarı artırıldı
Reuters yine algı peşinde: Terör örgütü PKK/YPG'yi aklama operasyonu!
Dışişleri'nden SİHA açıklaması: Devam eden operasyonları hiçbir şekilde etkilememiştir
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İngiltere'de yatırımcılarla buluştu
31 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu
Kahramanlar Operasyonu’nda Yunan izi! Lavrion Kampı’nda eğitim almışlar!
HDP'nin İzmir il ve ilçe başkanları gözaltında
CHP’de yap-boz belediyeciliği! Su sıkıntısı yaşanınca, kapattıkları birimi yeniden açmaya karar verdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Depremzedelere yapım kredisi ve hibe desteği
AK Parti'de demokrasi şöleni! Yeni A Takımı belirlenecek
Türkiye hainlere nefes aldırmıyor! Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatı dünyada gündem: Akıllarında tek bir soru var
Suriye'nin kuzeyinde 26 terörist öldürüldü
Ali Yerlikaya açıkladı! Kahramanlar Operasyonu'nda 75 terörist yakalandı
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de
SİHA’lar Kamışlı'daki terör bölgelerini vurdu: Kentten dumanlar yükseldi
Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Benzinden sonra sıra motorinde: 3 liraya yakın indirim bekleniyor

Benzinden sonra sıra motorinde: 3 liraya yakın indirim bekleniyor

Çorum'da bulundu: Uzmanlar tabletteki yeni dili çözmek için çalışıyor

Çorum'da bulundu: Uzmanlar tabletteki yeni dili çözmek için çalışıyor

MTA diri fay hattı haritasını güncelledi! İşte tehlike altındaki 45 il...

MTA diri fay hattı haritasını güncelledi! İşte tehlike altındaki 45 il...

Elon Musk’ın 44 milyar dolara aldığı Twitter'ın değeri çakıldı

Elon Musk’ın 44 milyar dolara aldığı Twitter'ın değeri çakıldı

Başıboş köpek sorunu yeni problemi tetikledi! İstanbul’da fare istilası

Başıboş köpek sorunu yeni problemi tetikledi! İstanbul’da fare istilası