Gaziantep'te feci kaza: Kamyon yoldaki araçlara çarptı! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te seyir halindeki kamyonun yoldaki araçlara çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber yaptığı açıklamada 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 17 vatandaşın da yaralandığını belirtti.

Gaziantep-Nurdağı D400 kara yolunda henüz bilinmeyen nedenle bir kamyon, çevresinde seyir halindeki araçlara çarptı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildiNurdağı İlçemizin Sakçagözü Mahallesi'nde D 400 Karayolu üzerinde bulunan trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patlayarak 3 araca çarpması sonucu maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 17 vatandaşımız yaralandı.Yol trafiğe kapatıldı ve ilgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.