Gaziantep'te feci kaza: Kamyon yoldaki araçlara çarptı! Ölü ve yaralılar var
Gaziantep'te seyir halindeki kamyonun yoldaki araçlara çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber yaptığı açıklamada 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 17 vatandaşın da yaralandığını belirtti.
Gaziantep-Nurdağı D400 kara yolunda henüz bilinmeyen nedenle bir kamyon, çevresinde seyir halindeki araçlara çarptı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi
Gaziantep Valisi Kemal Çeber kazaya ilişkin açıklamada bulundu:
Nurdağı İlçemizin Sakçagözü Mahallesi'nde D 400 Karayolu üzerinde bulunan trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patlayarak 3 araca çarpması sonucu maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 17 vatandaşımız yaralandı.
Yol trafiğe kapatıldı ve ilgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.
Gaziantep Valisi Kemal Çeber kazaya ilişkin açıklamada bulundu:
Nurdağı İlçemizin Sakçagözü Mahallesi'nde D 400 Karayolu üzerinde bulunan trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patlayarak 3 araca çarpması sonucu maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 17 vatandaşımız yaralandı.
Yol trafiğe kapatıldı ve ilgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.