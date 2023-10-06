Benzinden sonra sıra motorinde: 3 liraya yakın indirim bekleniyor

Araç sahiplerini sevindirecek bir güzel haber daha geldi. Benzin fiyatlarına peş peşe yapılan indiriminlerin ardından sıra motorine geldi. Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren 2 lira 92 kuruşluk indirim bekleniyor. İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte motorin fiyatları 37 lira seviyesine gerileyecek.

Benzin ve motorin fiyatları Brent Petrol fiyatlarında yaşanan değişikliklere bağlı olarak artış ya da azalış eğilimi göstermeye devam ediyor.Son olarak gerçekleşen 2 lira 10 kuruş ve 1 lira 17 kuruşluk indirimlerin ardından benzin fiyatları 33 lira seviyesi gerilerken araç sahiplerinin yüzünü güldürecek yeni bir indirim daha yolda.Benzin tarafındaki indirimin ardından son indirim müjdesi ise motorin için geldi.Motorin fiyatlarında 2 lira 92 kuruşluk indirim bekleniyor. İndirimin pompa fiyatlarına bu gece yarısı yansıması bekleniyor. İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte motorin fiyatları 37 lira seviyesine gerileyecek.İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33.56 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.21 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.60 TLİstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33.51 TLİstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.15 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.13 TLİzmir'de benzin litre fiyatı: 34.29 TLİzmir'de motorin litre fiyatı: 40.97 TLİzmir'de LPG litre fiyatı: 18.20 TLAnkara'da benzin litre fiyatı: 34.18 TLAnkara'da motorin litre fiyatı: 40.77 TLAnkara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL