Ali Yerlikaya açıkladı! Kahramanlar Operasyonu'nda 75 terörist yakalandı

Terör örgütü PKK'ya darbe vurulmaya devam ediyor...Teröri bitirmeye kararlı güvenlik güçleri yurtta operasyonlarını sürdürüyor. Yurtta huzur ve güvenliğin sağlanması adına güvenlik güçlerinin yeni operasyonu 'Kahramanlar Operasyonları' oldu.Güvenlik güçleri yurtta başlatılan operasyonlarda başarılarına devam ediyor.Bu kapsamda 11 ilde yeni operasyon düzenlendi.Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 75 PKK üyesinin yakalandığını duyurdu.Yerlikaya paylaşımda şu ifadelere yer verdi:Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) karşı düzenlenen 'kahramanlar' operasyonları kapsamında 75 BTÖ şüphelisi, İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkâri, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli'nde yakalandı.Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadele şube müdürlükleri tarafından koordine edilen operasyonlarda, 75 bölücü terör örgütü (BETÖ) üyesi olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.Bu operasyonları gerçekleştiren kahramanları tebrik ediyorum.allah ayağınıza taş değdirmesin.Yurt içinde ve sınır ötesinde, peşlerini bırakmayacağız.Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek.