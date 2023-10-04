Şanlıurfa dahil 15 ilde operasyon: 37 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa dahil 15 ilde yapılan Kahramanlar Operasyonları' kapsamında 37 şüpheli BTÖ mensubunun yakalandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı, 'Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) Yönelik 'Kahramanlar Operasyonları' Kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli'de düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı.Aynı operasyonlar kapsamında Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi. Teröristleri ve onların iş birlikçilerini adalete teslim etmeye kararlıyız. Jandarma genel komutanlığı ve emniyet genel müdürlüğü tem başkanlıklarımızı, il emniyet müdürlüklerimizi ve il jandarma komutanlıklarımızı gönülden tebrik ediyorum. Ayağınıza taş değmesin. Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, son terörist etkisiz hale getirinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.'