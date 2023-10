Gazze'de soykırım hız kesmiyor: Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın!

İsrail soykırımı hız kesmeden devam ediyor.7 Ekim günü başlayan İsrail bombardımanı bugün tam olarak 25'inci gününde.Uluslararası hukuk kapsamında yasak olan fosfor bombalarıyla saldırılarını artıran İsrail, geniş bir kesimin tepkisini çekiyor.Öyle ki, abluka altındaki Gazze'de her yeni günde yüzlerce çocuk katlediliyor.Savaşın faturasının kesildiği kadın ve sivillerin vahşice öldürülmesi tüm dünyanın gündeminde.Birleşmiş Milletler (BM), Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini Orta Doğu’daki durumu görüşmek için acil düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında Gazze ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Öldürülenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk!İsrail’in saldırılarına karşı Gazze’de güvenli hiçbir yer bulunmadığını vurgulayan Lazzarini, Gazze’de son üç haftada öldürülenler için "Bunların neredeyse yüzde 70’ini çocuklar ve kadınlar oluşturuyor." diye konuştu.Lazzarini şöyle devam etti;Bunlar sadece zayiat olamaz. Kiliseler, camiler, hastaneler, yerinden edilen insanlara sığınak olan sivil tesisler gözetilmedi, uluslararası insancıl yasalarca korunan birçok insan öldürüldü ve yaralandı. Gazze’de mevcut abluka, bir toplu cezalandırmadır.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russel de Gazze’de İsrail’in saldırılarından dolayı şu ana kadar 3 bin 400’den fazla çocuğun öldüğüne, 6 bin 300’den fazla çocuğun da yaralandığına işaret etti.Russel, “Bu, Gazze'de her gün 420'den fazla çocuğun öldürüldüğü veya yaralandığı anlamına geliyor bu rakam, her birimizi iliklerimize kadar sarsmalı.” diye konuştu.Gazze’de en az 221 okulun ve 177 binden fazla konutun yıkıldığı veya zarar gördüğü bilgisini paylaşan Russel, Gazze’nin temiz su başta olmak üzere diğer hayati ihtiyaçlarının da hızla tükendiği, temiz su ile sanitasyon eksikliğinin bir felakete dönüşmek üzere olduğu uyarısında bulundu.Russel, saldırılarda çocukların, sonuçları ömür boyu sürebilecek korkunç travmalar yaşadığına da dikkat çekerek, “Biz ve siz bu çocukları bu şiddet sarmalından kurtarmaya yardımcı olacak güce sahibiz. Güvenlik Konseyi'ne, taraflara uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatan bir kararı derhal kabul etmesi için yalvarıyorum.” dedi.Russel, "Çocukların hepsi barışı hak ediyor. Çocuklar çatışma başlatamazlar ve bunları durdurmaya güçleri de yoktur.” ifadesini kullandı.BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsanı Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten da tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka saygı duyması gerektiğini yineleyerek, Gazze’ye daha fazla insani yardımların yapılmasına acilen izin verilmesinin önemine vurgu yaptı.