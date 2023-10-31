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Aile Sosyal Destek Programı ile 11,1 milyon kişiye ulaşıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sahadaki 4 bin 794 Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelimiz bugüne kadar 6,7 milyon haneyi ziyaret etti. ASDEP ekiplerimiz ile 11,1 milyon vatandaşımıza ulaşarak ihtiyaç duyduğu hizmete ilişkin rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunduk" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 31.10.2023 - 10:20 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Aile Sosyal Destek Programı ile 11,1 milyon kişiye ulaşıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sahadaki 4 bin 794 Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelinin bugüne kadar 6,7 milyon haneyi ziyaret ettiğini belirterek, 'ASDEP ekiplerimiz ile 11,1 milyon vatandaşımıza ulaşarak ihtiyaç duyduğu hizmete ilişkin rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunduk.' ifadesini kullandı.

Göktaş, yazılı açıklamasında, gerçekleştirdikleri her hizmetin odağında ailenin bulunduğunu aktararak, bütün çalışmaların merkezinde ailenin mutlu, müreffeh, birbirini destekleyen ve kollayan yapısının korunmasını temel aldıklarını bildirdi.

Engellileri, çocukları, yaşlıları mümkünse kendi aile ortamında desteklediklerini, eğer mümkün değilse diğer sosyal hizmet modellerini uyguladıklarını anlatan Göktaş, 'Bu kapsamda vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden etkin bir şekilde faydalanabilmeleri için arz odaklı sürdürdüğümüz Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile 2017 yılından bu yana aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarını tespit ederek, yapılan incelemeler sonucu bakanlığımızın uygun olan hizmet modellerini uyguluyoruz.' ifadelerini kullandı.

'BUGÜNE KADAR 334 BİN 732 TALEP İLGİLİ KURULUŞLARA YÖNLENDİRİLDİ'

Göktaş, ASDEP ile ihtiyaç sahibi tüm hanelere ulaşarak hayat koşullarını iyileştirmeyi hedeflediklerini belirterek, 'Kırmızı Yelekliler' olarak tanınan görevlilerin afet ve acil durumlarında da sıfırıncı dakikadan itibaren vatandaşa destek için sahada olduğunu hatırlattı.

ASDEP ile hane ziyaretlerinde vatandaşların sosyal yardım ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

'Sahadaki 4 bin 794 ASDEP personelimiz bugüne kadar 6,7 milyon haneyi ziyaret etti. ASDEP ekiplerimiz ile 11,1 milyon vatandaşımıza ulaşarak ihtiyaç duyduğu hizmete ilişkin rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunduk. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlere erişimini artırmak için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışıyoruz. Alan taraması yapan ASDEP ekiplerimiz hane ziyaretleri ile vatandaşlara ihtiyaç duydukları hizmet ve konulara ilişkin bilgilendirme, rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunuyor. ASDEP ekiplerimizce tespit edilen durumlar bakanlığımızın görev alanındaysa vatandaşlarımızın sosyal hizmet modellerinden faydalanması sağlanıyor. Bakanlığın görev alanı dışındaki durumlarda ise vatandaşlar ilgili kamu kurumlarına yönlendiriliyor. Bugüne kadar 334 bin 732 talep ilgili kuruluşlara yönlendirildi.'
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