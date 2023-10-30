Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada İsrail'in Gazze katliamı, Bağ-Kurluların prim gün sayısı ve evlilik kredisi var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Başkan Erdoğan başkanlık edecek. Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısı son olarak 9 Ekim'de gerçekleştirilmişti.15 günde bir toplanan Kabine yarın (31 Ekim 2023) bir kez daha bir araya gelecek.Uzun bir aranın ardından toplanacak olan kabinenin gündeminde bu başlıklar olacak:Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararının ekonomiye yansımaları ele alınacak.Enflasyonla mücadele ve Başkan Erdoğan'ın marketlere yaptığı indirim çağrısının sonuçları değerlendirilecek.Bağkur prim gün sayısıyla ilgili düzenleme de uzun süredir gündemde. Prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.Başkan Erdoğan, son kabine toplantısında yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık kredi verileceğini söylemişti.Meclis gündemine gelmesi beklenen çalışmadaki son durum da kabinede ele alınacak konu başlıkları arasında olacak.Konut ve kira sektöründeki son gelişmeler de masaya yatırılacak.Dış politikada en önemli başlıksa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu konuda yürüttüğü diplomatik girişimler hakkında, kabine üyelerine bir sunum yapması bekleniyor.Memur - emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, 90 bin taşerona kadro ve Filistin-İsrail arasındaki gerilim gibi pek çok konuya ilişkin detayların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.