Bakan açıkladı! Ödemeler yarın hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay üreticilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "ÇAYKUR aracılığıyla, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı (yarın) günü aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.