Bakan açıkladı! Ödemeler yarın hesaplarda
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay üreticilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "ÇAYKUR aracılığıyla, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı (yarın) günü aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Bakan Yumaklı'nın açıklamaları ise şöyle:
'ÇAYKUR aracılığıyla, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı (yarın) günü aktarıyoruz'
Bakan Yumaklı'nın açıklamaları ise şöyle:
'ÇAYKUR aracılığıyla, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı (yarın) günü aktarıyoruz'