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Ermenistan'dan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'ne onay

Ermenistan parlamentosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'nü onayladı.

Ermenistan'dan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'ne onay
Ekleme: 3.10.2023 - 13:30 Güncelleme: 3.10.2023 - 13:47 / Editör: Ozge Selin
Ermenistan'dan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'ne onay
Ermenistan Ulusal Meclisi, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Roma Statüsü'nü onayladı. Meclis oturumunda, UCM'nin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü, 22'ye karşı 60 oyla onaylandı.

2004 YILINDAKİ KARARA VURGU

Ermenistan, Roma Statüsü'nü 1999'da imzalamasına rağmen Anayasa Mahkemesi, 2004'te aldığı karar uyarınca statüyü Ermenistan Anayasası'na aykırı bulmuştu. Hükümet, 2022'de statünün incelenmesi amacıyla yeniden Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştu. Ermenistan Anayasa Mahkemesi, 24 Mart'ta UCM Roma Statüsü'nün Ermenistan yasalarına uygun olduğu kararını vererek onay için Ulusal Meclise göndermişti.

'DÜŞMANCA BİR KARAR'

Roma Statüsü'nün Anayasa Mahkemesi tarafından yasalara uygun bulunması Ermenistan ve Rusya arasında gerginlik yaratmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, '(Ermenistan'ın Roma Statüsü kararı) Bu bize yönelik son derece düşmanca bir karar. Onaylayabileceğimiz bir durum değil.' ifadelerini kullanmıştı.

'ERMENİSTAN'IN GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ'

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 19 Eylül'de Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada, Roma Statüsü'nün Ermenistan-Rusya ilişkileri ile bir bağlantısının bulunmadığını, tüzüğün onaylanmasının Ermenistan'ın güvenliğiyle ilgili olduğunu belirtmişti.

Roma Statüsü, 15 Haziran-17 Temmuz 1998'de toplanan Birleşmiş Milletler Konferansının İtalya'nın başkenti Roma'da karara bağladığı Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kuruluş Statüsü'dür
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