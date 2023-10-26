İsrail katliamını yeni kimyasal silahıyla yapacak! İngilizler duyurdu: Sünger bombası saniyeler içinde kör edecek!

Gazze'de büyük bir soykırıma girişen İsrail, saldırılarının 20. gününe girdi. Gazze'ye yönelik hava saldırılarında kadın, çocuk demeden büyük bir kıyıma imza atan İsrail'in kara harekatına başlaması da an meselesi olarak görülüyor.Gazze Şeridi sınırında tanklarını konuşlandıran İsrail, saldırılarının ilk günlerinde siviller üzerinde savaş suçu olarak kabul edilen beyaz fosfor kullanmıştı. Dünyadan yağan tepkiler rağmen insanlık dışı saldırılarından geri durmayan İsrail'in uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni kimyasal silahı İngiliz medyası duyurdu.İsrail ordusunun planlanan kara saldırılarında en büyük tehdit olarak gördüğü Gazze'deki yer altı tünelleri için yen bir silah geliştirdiği açıklandı. İsrail ordusundaki özel birliklerin, Gazze Şeridi'ne kara harekatına hazırlık için birkaç günden beri tünellere baskın yapma eğitimi aldıkları bilgisi paylaşılmıştı.İsrail basınında yer alan haberlerde 'İsrail askerleri, tünellerde Hamas unsurlarının olduğu yerleri bulmak için gelişmiş teknolojik araçlarıyla eğitim alıyor. Eğitim aynı zamanda, Gazze'deki tünellerin yerlerini bulup yıkmayı kapsıyor.' ifadelerin kullanılmıştı.Hamas'ın inşa ettiği ve labirenti andıran karmaşık sistemi nedeniyle 'Gazze metrosu' olarak adlandırılan yer altı tünel sistemlerine ilişkin İsrail'in üzerinde çalıştığı yeni bir kimyasal silah olduğu duyuruldu.İngiliz The Telegraph gazetesi, İsrail'in saldırılarını zorlaştıran yer altı tünelleri için 'sünger bombası' geliştirildiğini duyurdu. Habere göre, İsrail Savunma Kuvvetleri, (IDF) yer tünelleri için 'gizli silahını' kullanacak. Hamas'a karşı özel olarak geliştirildiği söylenen 'sünger bombası'nın ilk defa, İsrail askerlerinin 2021 yılında düzenledikleri tatbikatta Tze'Elim askeri üssünde sahte bir tünel sistemi kurarak bombayı test etmesiyle kullanıldığı öne sürüldü.İngiliz gazete, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin patlayıcı içermediği söylenen, ancak tünel girişlerini kapatmak için kullanılan kimyasal bir tür silah olduğu bilinen sünger bombaları hakkında yorum yapmaktan kaçındığı bildirildi. Gazetenin haberine gizli silah, bir insanı saniyeler içinde kör edebiliyor. Bazı İsrail askerlerinin silahtaki karışımı yanlış kullandıkları için görme yetilerini kaybettiklerine yer veren İngiliz gazete, sünger bombasının detaylarına da yer verdi.Sünger bombasıyla temas edilmesinin oldukça tehlikeli olduğunu belirten Telegraph, İsrail'in askerlerini tehlikeye atmamak için tünellerde robotlar ve insansız hava araçları kullanmayı denediğini yazdı.İsrail ordusunun bombalarının denenmesi için uzman tünel keşif birimleri görevlendirdiği de açıklandı. Buna göre ekipler, Hamas'ın geniş tünel ağını tespit edebilmek için insansız hava araçları, radar sistemleri ve hava/yer sensörlerini kullanıyor. Karanlık tünellerde hiçbir doğal ışık olmadığı için birliklerin termal teknoloji kullandığı ifade ediliyor. Askerlere, tünellerde kullanmaları için gece görüş gözlükleri ve özel tasarlanmış telsizler verildiği de aktarılıyor.Paylaşılan grafiğe göre swünger bombası, plastik bir kap içerisinde yer alan, iki ayrı sıvı maddeden oluşan, patlayıcı olmayan bir cihaz. Cihazın içinde yer alan ve sıvıları ayıran metal çubuk çıkarılıp tünel girişine atılıyor. Bu sayede sıvılar karışarak hızlı bir şekilde genleşiyor ve sertleşerek tünel girişini kapatıyor.