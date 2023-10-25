Acun Ilıcalı yeni bir sektöre giriş yaptı! Yüzde 80'i kadın

Televizyoncu Acun Ilıcalı, parasını değerlendirmeyi seviyor.Son olarak futbol takımı satın alan Ilıcalı, bu kez şaşırtan bir yatırım daha yaptı.Acun Ilıcalı 'terlik' sektörüne de el attı.Memleketi Erzurum'da iş insanı Fatih Melek ile terlik fabrikası kuran Ilıcalı, büyük bir istihdam da sağladı. Çalışanlarının %80'lik kısmı kadınlardan oluşan, 500'ün üzerinde kişiye istihdam sağlayan 15.000m2'lik fabrikanın açılışı için büyük bir tören düzenlendi.