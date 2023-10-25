Acun Ilıcalı yeni bir sektöre giriş yaptı! Yüzde 80'i kadın
Medya patronu ve yapımcı Acun Ilıcalı, memleketi Erzurum'da fabrika açtı.
Televizyoncu Acun Ilıcalı, parasını değerlendirmeyi seviyor.
Son olarak futbol takımı satın alan Ilıcalı, bu kez şaşırtan bir yatırım daha yaptı.
'Yılın 300 günü terlik giyiyorum' diyen medya patronu, mantıklı bir adım attı.
Acun Ilıcalı 'terlik' sektörüne de el attı.
Terlik fabrikası kurdu
Memleketi Erzurum'da iş insanı Fatih Melek ile terlik fabrikası kuran Ilıcalı, büyük bir istihdam da sağladı. Çalışanlarının %80'lik kısmı kadınlardan oluşan, 500'ün üzerinde kişiye istihdam sağlayan 15.000m2'lik fabrikanın açılışı için büyük bir tören düzenlendi.
Son olarak futbol takımı satın alan Ilıcalı, bu kez şaşırtan bir yatırım daha yaptı.
'Yılın 300 günü terlik giyiyorum' diyen medya patronu, mantıklı bir adım attı.
Acun Ilıcalı 'terlik' sektörüne de el attı.
Terlik fabrikası kurdu
Memleketi Erzurum'da iş insanı Fatih Melek ile terlik fabrikası kuran Ilıcalı, büyük bir istihdam da sağladı. Çalışanlarının %80'lik kısmı kadınlardan oluşan, 500'ün üzerinde kişiye istihdam sağlayan 15.000m2'lik fabrikanın açılışı için büyük bir tören düzenlendi.