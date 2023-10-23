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İsrailli hahamdan kan donduran sözler: “Bir çocuğa bile merhamet edemezsiniz'

İsrail günlerdir Gazze üzerine ölüm yağdırıyor. Gazze'yi kan gölüne döndüren İsrail'in vahşetini haklı çıkarmaya çalışan İsrailli haham'ın sözleri kan dondurdu. "Bir çocuğa bile merhamet edemezsiniz." diyen Haham Yaron Reuven, 'Çocukların yaşama hakkı yoktur' dedi.

Ekleme: 23.10.2023 - 16:50 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:00 / Editör: Ozge Selin
İsrailli hahamdan kan donduran sözler: “Bir çocuğa bile merhamet edemezsiniz'
Günlerdir Gazze üzerine bombalar yağdıran İsrail'in durmaya hiç niyeti yok. ABD'den aldığı destek ile Gazze'ye yönelik katliamını artıran İsrail'e kan donduran bir şekilde destek geliyor. İsrailli Haham Yaron Reuven, akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulundu.

İsrailli hahamdan kan donduran sözler: “Bir çocuğa bile merhamet edemezsiniz'

İsrailli Haham Yaron Reuven, İsrail'in soykırım yapması çağrısında bulundu. 'Tanrı bize çocukları öldürmemizi emrediyor. Kutsal kitabımız savaş zamanında kimseyi sağ bırakmamamızı emrediyor. Merhamet yok.' diyen hahamın açıklamaları kan dondurdu.

İsrailli hahamdan kan donduran sözler: “Bir çocuğa bile merhamet edemezsiniz'

'Bir çocuğa bile merhamet edemezsiniz' diyen haham çocukların katledilmesini haklı göstermeye çalıştı. 'Merhamet ederseniz o çocuğun büyüdüğü zaman öldüreceği kurbana karşı gaddarlık etmiş olursunuz.' şeklinde skandal ifadeler kullandı.

İsrailli hahamdan kan donduran sözler: “Bir çocuğa bile merhamet edemezsiniz'

Reuven 'Çünkü o çocuğunun büyüyeceği ideoloji babasının ideolojisinden daha kötüdür. Tevrat'ın 25inci bölümün 19uncu ayetinde, erkeklerin kadınların ve çocukların yaşama hakkı yoktur der. Tanrı çocukların da öldürülmesini emrediyor.' dedi.

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