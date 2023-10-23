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6 ilde operasyon! Bayğaralar suç örgütü çökertildi

Güvenlik güçleri, suç örgütlerine yönelik düğmeye bastı. 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında ‘Bayğaralar’ organize suç örgütünün çökertildiği açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 55 şüphelinin gözaltına alındığını vurguladı.

6 ilde operasyon! Bayğaralar suç örgütü çökertildi
Ekleme: 23.10.2023 - 08:53 Güncelleme: 23.10.2023 - 08:59 / Editör: Ozge Selin
6 ilde operasyon! Bayğaralar suç örgütü çökertildi
Türkiye'de huzur ve güvenliğin sağlanması adına çalışmalar son sürat devam ediyor.

Uyuşturucu tacirlerine, suç örgütlerine geçit verilmiyor. Nefes kesen operasyonlar hızla sürerken, çeteler de mercek altına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda bir çetenin daha çökertildiğini duyurdu.

Bayğarlar çetesi çökertildi

Yerlikaya o açıklamasında şu ifadeleri aktardı;

Adana merkezli 6 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen kafes operasyonu kapsamında bayğarlar organize suç örgütü çökertildi.

Operasyon sonucunda 55 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımız koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından bayğaralar suç örgütüne yönelik 6 ilimizde eş zamanlı operasyonda düzenlendi.

İşlenilen suçlar

Adana ili genelinde 7 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği, Anlaşmazlık yaşadığı 13 şahsı silahla yaraladığı, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurduğu ve maddi menfaat sağladığı, korkutma ve haraç alma amaçlı çok sayıda işyerini kurşunladığı, iş insanlarına ve bunlara ait iş yerlerine zorla el koyduğu, uyuşturucu madde ticareti yaptığı, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen ve liderliğini Ramazan Bayğara isimli şahsın yaptığı BAYĞARALAR organize suç örgütüne yönelik, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Osmaniye ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

55 şüpheli yakalandı

Operasyonlar kapsamında 55 şüpheli şahıs yakalandı.

bir kez daha belirtmek isterim ki: suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız.

hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz.
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