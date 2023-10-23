6 ilde operasyon! Bayğaralar suç örgütü çökertildi

Türkiye'de huzur ve güvenliğin sağlanması adına çalışmalar son sürat devam ediyor.Uyuşturucu tacirlerine, suç örgütlerine geçit verilmiyor. Nefes kesen operasyonlar hızla sürerken, çeteler de mercek altına alındı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda bir çetenin daha çökertildiğini duyurdu.Yerlikaya o açıklamasında şu ifadeleri aktardı;Adana merkezli 6 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen kafes operasyonu kapsamında bayğarlar organize suç örgütü çökertildi.Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımız koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından bayğaralar suç örgütüne yönelik 6 ilimizde eş zamanlı operasyonda düzenlendi.Adana ili genelinde 7 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği, Anlaşmazlık yaşadığı 13 şahsı silahla yaraladığı, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurduğu ve maddi menfaat sağladığı, korkutma ve haraç alma amaçlı çok sayıda işyerini kurşunladığı, iş insanlarına ve bunlara ait iş yerlerine zorla el koyduğu, uyuşturucu madde ticareti yaptığı, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen ve liderliğini Ramazan Bayğara isimli şahsın yaptığı BAYĞARALAR organize suç örgütüne yönelik, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Osmaniye ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonlar kapsamında 55 şüpheli şahıs yakalandı.bir kez daha belirtmek isterim ki: suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız.hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz.