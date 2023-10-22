22 Ekim 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmezken pazar gününün yaz aylarını andırması bekleniyor. Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerinde 1-3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güneyli, doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.EDİRNE °C, 30°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 24°CParçalı ve az bulutluSAKARYA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 28°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 25°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 30°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 28°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 28°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 31°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 31°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 26°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 27°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 27°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 24°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 28°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 30°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 26°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 28°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 28°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 26°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 23°CAz bulutlu ve açıkDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.KARS °C, 19°CAz bulutlu ve açıkERZURUM °C, 19°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 24°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 17°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 27°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 28°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 25°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 28°CAz bulutlu ve açık