İsrail 6.4 milyon Filistinliyi yurtsuz bıraktı! İşte işgalci devletin 75 yıllık zulüm bilançosu

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi abluka altına alan İsrail, bölgedeki son Filistinlileri de adeta sürgüne göndermek istiyor. Kuruluş tarihi olan 1948 yılından itibaren, Filistin topraklarını sistematik bir şekilde işgal eden İsrail, 6 milyon Filistinliyi topraklarından göçe zorladı.Silah zorluyla topraklarını terk etmek zorunda kalan Filistinliler, Ürdün, Lübnan ve Suriye gibi mülteci kamplarına dağıldı. Başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde ise 58 Filistinli mülteci kampı bulunuyor.İsrail'in Filistin topraklarında kurulmasıyla birlikte bölgede felaketler silsilesi birbirini izledi. İsrail devleti kurulduğunda bölgede Yahudilerin sahip olduğu toprak oranı sadece yüzde 5'ti.İsrail kurulduktan iki ay sonra Filistinlilere ait 675 köyü yok etti. 1967 yılında Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı işgal eden İsrail, buralara Yahudileri yerleştirdi.İsrail, şuan Filistin topraklarının yüzde 85'ine el koymuş durumda. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 600 bini aşkın Yahudi yerleşimci yaşıyor.1948 yılından bugüne kadar 6 milyonu aşkın Filistinli topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Zoraki sürgün hayatı yaşayan Filistinlilerin ekseriyeti mülteci kamplarında yaşıyor.Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 58 Filistinli Mülteci kampı resmen tanınıyor. Bunlardan 12'si Lübnan'da bulunuyor. Bu kamplarda kayıtlı 500 bin mülteci yaşıyorVeyfel (Celil) mülteci kampı 1952 yılında hizmet vermeye başladı. Veyfel kampı Beyrut'un 90 kilometre doğusunda bulunuyor. Kampta yaklaşık 10 bini aşkın kayıtlı mülteci yaşıyor. Beddavi kampı 1955 yılında kuruldu. Lübnan'ın kuzeyinde bulunuyor. Kampta 17 bin kayıtlı mülteci yaşıyor.Burc eş-Şimali kampı 1948 yılında kurulmuş olup kampta 20 bin kayıtlı mülteci yaşıyor. Burc el-Baracine kampı 1948 yılında Kızılay Dernekler Federasyonu tarafından kuruldu. Reşidiye kampında 30 bine yakın mülteci kalıyor. 1967 yılında İsrail zulmünden kaçan Filistinliler kalıyor. Miye Miye kampı 1954 yılında, Lübnan'ın güneyindeki Sayda şehrinde kuruldu El-Buss kampı 1950 yılında hizmet vermeye başladı.Sabra ve Şatilla kampları 1949 yılında Beyrut yakınlarında kuruldu. Dabiye kampı 1956 yılında kuruldu. Kampta 5 bin kayıtlı mülteci barınıyor. Nehru'l-Barid kampı 1949 yılında kurulmuş olup 6 bin mülteciye hizmet vermektedir. Mar Elias kampı da 1952'de kuruldu ve 600 mülteci yaşıyor. Ayn el-Hilve kampında ise 70 bine yakın mülteci kalıyor.Ürdün'de yaklaşık 2.1 milyon Filistinli mülteci yaşıyor. Filistinli mültecilerin yaklaşık 370 bini Ürdün'ün çeşitli yerlerindeki 10 mülteci kampında, birçoğu yetersiz koşullarda ve yoksulluk içinde yaşamak zorunda kalıyor.Ceraş, El-Hüseyin, Ez-Zerka, El Vahdat, Talibiyye, El Hısın, Sevfe, Medeba, Marka, Gazze, El Buk ve Es Suhha kampları yer alıyor. Yine Ürdün'de resmi olmasa da 3 Filistinli mülteci kampı daha bulunuyor.Ramallah'da Deyr Ammar, Celezon, Silvad, Ein Arik, Nur Şems, Tulkerem, Ed-Dehişe, Beyt Cebrin mülteci kampları bulunuyor. Batı Şeria'da ise Birzeit mülteci kampı yer alıyor. Suriye'de ise 12 mülteci kampı bulunuyor. Bu kamplarda 560 bin Filistinli mülteci yaşıyor. Suriye'de yaşanan çatışmalar kamplarda kalanların dramını daha da artırıyor.İsrail'in 7 Ekim'den itibaren yaptığı insanlık dışı saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 3 bin 500 Filistinli hayatını kaybetti. Son 9 yılda İsrail saldırılarında hayatını kaybede sivil sayısı ise şu şekilde:2022 yılında 1912021 yılında 3492020 yılında 302019 yılında 1382018 yılında 3002017 yılında 772016 yılında 1092015 yılında 1742014 yılında 2 bin 329