ABD ordusunun üst düzey isminden çarpıcı sözler: Türkiye İsrail’in kıyameti olur!

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım 15. gününde. İlk günden bu yana doğrudan sivil halkı hedef alan İsrail, ev, hastane, çocuk, bebek ayırt etmeksizin Gazze halkına ölüm yağdırıyor.4 bini aşkın masum canı alan İsrail, en büyük desteğini ise ABD'den alıyor. Sivil katliamlarına gözünü kapatan ABD, İsrail'e koşulsuz bağlılığını sunmuşken birçok ülke barış sağlanması için harekete geçti. Mısır'da düzenlenen Barış Zirvesi'nden çıkacak sonuç merakla beklenirken Türkiye'de katliamın durması için çabalarına devam ediyor.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'İsrail bölgede kalıcı barış ve güvenliğini istiyorsa Filistinlilerin bir devleti olmalı. Her iki tarafın da mutabık kalacağı bir anlaşmaya varıldıktan sonra Türkiye garantör ülke olmaya hazır' ifadelerini kullanmıştı. Küresel diplomasi trafiğinde son yıllarda önemli bir konumda bulunan Türkiye'nin barışı tesis etme çabaları sürerken ABD'li askeri analistten dikkat çeken sözler geldi.Emekli ABD Ordusu Albayı ve Analist Douglas McGregor, İsrail'in katliamlarına dair konuştuğu bir paylaşımda Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çekti. İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenlemesi halinde başarısız olacağını belirten Mcgregor 'Bölgedeki diğer ülkeler dünyanın geri kalanı gibi İsrail'den, Avrupa da artık bizden bıktı. Demek istediğim bir dünya savaşının eşiğindeyiz. Anlaşılması gereken bu. İsrail Gazze'ye kara harekâtı yaparsa ki istenen başarı sağlanamayacaktır. Ama yine de istekli gözüküyorlar. Girerlerse sadece asker kaybetmekle kalmayacaklar Hamas'ı da tamamen yok edemeyecekler.' ifadelerini kullandı.Mcgregor, 'Bölgenin geri kalanı savaş için hazırlanacak. İran İsrail'e füze atamayacak çünkü İsrail nükleer füze ile karşılık vereceğini açıkladı. Fakat Türkiye farklı. Türklerin İsrail ile iyi bir hatırası da yok. Daha birkaç yıl önce Gazze'ye yardıma giden gemileri İsrail tarafından basılıp içerisindeki insanlar öldürüldü. Böyle bir şey Türklerde İsrail için destek ve dostluk tohumları ekmeyecektir. Ve unutmayın Erdoğan dünyadaki sünni askeri ittifakın fiili lideridir.' yorumunda bulundu.Türkiye'nin isterse bölgeye 2 milyon asker yığabileceğini söyleyen Macgregor, 'Pakistanlılar da Türklerle çok yakın. Eğer Türkler isterse İsrail'e caydırıcılık için nükleer silah vermeye hazırlar. Ve son olarak, Türkler bölgede en büyük hava ve askeri güce sahip ülkesi. Bir ay bile sürmez Türkler 2 milyon askeri bölgeye sürebilir. Ve Türkler çok acımasız savaşçılar. Bütün bu saydıklarım eğer Gazze'ye girerlerse İsrail için kıyamet olur. Bu saydıklarım kazanılamaz bir savaşı anlatıyor. ABD hava desteği verse bile bu yeterli olmayacaktır. Hepimiz biliyoruz ki karada da havada da onlarla savaşacak kadar askerimiz yok.' Sözlerini kullandı.