Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Kayseri karayolunda meydana geldi. Tarım işçilerinin bulunduğu H.K. idaresindeki 55 ABF 684 plakalı minibüs, Niğde-Kayseri kara yolu Edikli beldesi yakınlarında devrildi.İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 14 tarım işçisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.Niğde-Kayseri karayolunda kaza nedeniyle trafik bir süre tek yönlü olarak sağlandı.