MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 5 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlara devam ediyor.Son olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist emellerine ulaşamadan ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.