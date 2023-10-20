  • USD: 27,96 - 28,02
  • EURO: 29,49 - 29,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'imza' şoku! İşte adaylığı için imza vermeyen 38 CHP'li vekil

Tartışmaların odağındaki parti CHP’de yaklaşık bir ay süren il kongrelerinin tamamlanmasının ardından gözler 4-5 Kasım’da yapılacak 38. Olağan Kurultay’a çevrildi. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanı adaylığı için imza vermeyen vekillerin kimler olduğu ortaya çıktı. İmza vermeyen 38 vekil arasında Engin Altay, Gökhan Günaydın, Erdoğan Toprak, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır gibi isimler de var. Kurultay'da yarışın Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçmesi bekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'imza' şoku! İşte adaylığı için imza vermeyen 38 CHP'li vekil
Ekleme: 20.10.2023 - 08:49 Güncelleme: 20.10.2023 - 08:50 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'imza' şoku! İşte adaylığı için imza vermeyen 38 CHP'li vekil
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından büyük tartışmaların yaşandığı CHP'de 'Genel Başkanlık' yarışı kızışıyor. Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği 'Değişimciler' Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP içinde 'lobi' faalyetlerini sürdürüyor.

GENEL MERKEZ DEĞİŞİMCİLER YARIŞI İÇİN SON TANGO KURULTAY'DA

Genel Merkez cephesi ise son dönemde İstanbul başta olmak üzere değişimcilere kaybettikleri İl Kongreleri'ne rağmen Kılıçdaroğlu'nun ardında durmaya devam ediyor.

İL KONGRELERİ SONRASI GÖZLER BAŞKANLIK YARIŞINDA

Kurultaya sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) değişimciler ve genel merkezciler arasındaki yarış da hız kazandı. CHP'nin 81 ilde gerçekleştirdiği il kongrelerini tamamlamasıyla gözler, genel kurulda yapılacak genel başkanlık seçimlerine yöneldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'imza' şoku! İşte adaylığı için imza vermeyen 38 CHP'li vekil

KILIÇDAROĞLU MU ÖZEL Mİ?

Genel başkanlık koltuğu için yarışın yaşanacağı kurultayda, çekişmenin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile 'değişimcilerin' adayı partinin grup başkanı Özgür Özel arasında geçecek.

BAY KEMAL İÇİN İMZA VERMEDİLER!

Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurultay'da tekrar Genel Başkan Adayı olması için CHP'li milletvekillerinden imza toplandı. CHP vekillerinden önemli bir kısmının Kılıçdaroğlu'nun adaylığına imza desteği vermediği öğrenildi. Bu vekiller arasında ise dikkat çeken isimler var. Engin Altay, Gökhan Günaydın, Erdoğan Toprak, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır bu isimlerden bazıları.

İŞTE İMZA VERMEYEN 38 CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeyen ve adaylığı için imza atmayan 38 milletvekili...

Ayhan Barut
Burhanettin Bulut
Umut Akdoğan
Tekin Bingöl
Murat Emir
Gamze Taşçıer
Süleyman Bülbül
Bülent Tezcan
Ensar Aytekin
Yaşar Tüzün
Nurhayat Altaca
İsmethan Güneşhan
Özgür Ceylan
Ahmet Baran Yazgan
Hikmet Yalım Halıcı
Fetih Açıkel
Engin Altay
Ali Gökçek
Gökhan Günaydın
Özgür Karabat
Suat Özçağdaş
Turan Taşkın Özer
Erdoğan Toprak
Gökhan Zeybek
Murat Bakan
Gökçe Gökçen
Deniz Yücel
İsmail Atakan Ünver
Hasan Baltacı
Veli Ağbaba
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
Bekir Başevirgen
Ali Mahir Başarır
Seyit Torun
Asu Kaya
Tahsin Ocaklı
Ulaş Karasu
Eylem Ertuğ Ertuğrul
İsrail'den Gazze'de katliam hazırlığı: The New York Times uydu görüntülerini paylaştı! İtiraf gibi analiz
Katliamın gölgesinde Mescid-i Aksa'da ikinci cuma! İşgalci İsrail askerleri erken saatlerde Şam Kapısı'nda beklemeye başladı
Can Ataklı İsrail'i aklamaya çalıştı! Skandal sözler
İki yüzlüsün Avrupa: PKK destekçilerine izin verip Filistin destekçilerini copladılar
İstanbul'u boğazına kadar borç batağına sokan CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan festivale 553 milyon liralık harcama
Gazze'de insanlık dramı! Doktorlar yaralara sirke basmak zorunda kaldı
Başkan Erdoğan Aziz Sancar Ödül Törenine videomesaj gönderdi
Ekonomiye güven artıyor! Bakan Şimşek rakamlarla açıkladı: OVP şimdiden meyvelerini vermeye başladı
Refah Sınır Kapısı açılıyor! İnsani yardımlar Gazze'ye ulaştırılacak
Biden'dan Gazze'deki katliamı körükleyecek talep : Bu akıllı bir yatırım nesiller boyunca güvenliğimize kar sağlayacak
Gazze sınırında bulunan gazeteci Fulya Öztürk'e İsrail'den ölüm telefonu: İsrail'de misin?
Biden'dan İsrail'e 'eşi benzeri görülmemiş' destek: Kongre'ye sunacağız
İşgalci İsrail kana doymuyor! ABD destekli katliamda 'ikinci aşama' İsrail Gazze'de ne planlıyor?
İsrailli politikacıdan Rusya'ya tehdit: Bedelini ödeyeceksiniz
Ey dünya neredesin! Gazze'de katledilen yakılan bu çocukların suçu ne?
Zehir tacirlerine operasyon
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'imza' şoku! İşte adaylığı için imza vermeyen 38 CHP'li vekil
Whatsapp yazışmaları bardağı taşırdı! CHP'de 2 vekil yumruk yumruğa kavga etti
Kayseri'de Erciyes-2023 Tatbikatı: Hava indirme operasyonu yapıldı
Filistinli doktor çocukların cenazesi önünde isyan etti: 'Bu çocukların suçu ne?'
Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar o tarihe kadar artacak

Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar o tarihe kadar artacak

Konutta yeni dönem başlıyor: İzinsiz günlük kiralamaya 100 bin TL ceza kesilecek

Konutta yeni dönem başlıyor: İzinsiz günlük kiralamaya 100 bin TL ceza kesilecek

Bayburt’ta şaşırtan kar yağışı: Kısa sürede 10 santimetreyi buldu

Bayburt’ta şaşırtan kar yağışı: Kısa sürede 10 santimetreyi buldu

YouTube'dan yeni özellik: Dünyanın en büyük haber merkezi olacak!

YouTube'dan yeni özellik: Dünyanın en büyük haber merkezi olacak!

Kilosu 3 bin euro! Özel eğitimli köpekler arıyor!

Kilosu 3 bin euro! Özel eğitimli köpekler arıyor!

Togg öncü oldu! Türkiye'den ''küresel marka'' atağı

Togg öncü oldu! Türkiye'den ''küresel marka'' atağı