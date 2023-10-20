Kemal Kılıçdaroğlu'na 'imza' şoku! İşte adaylığı için imza vermeyen 38 CHP'li vekil
Tartışmaların odağındaki parti CHP’de yaklaşık bir ay süren il kongrelerinin tamamlanmasının ardından gözler 4-5 Kasım’da yapılacak 38. Olağan Kurultay’a çevrildi. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanı adaylığı için imza vermeyen vekillerin kimler olduğu ortaya çıktı. İmza vermeyen 38 vekil arasında Engin Altay, Gökhan Günaydın, Erdoğan Toprak, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır gibi isimler de var. Kurultay'da yarışın Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından büyük tartışmaların yaşandığı CHP'de 'Genel Başkanlık' yarışı kızışıyor. Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği 'Değişimciler' Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP içinde 'lobi' faalyetlerini sürdürüyor.
GENEL MERKEZ DEĞİŞİMCİLER YARIŞI İÇİN SON TANGO KURULTAY'DA
Genel Merkez cephesi ise son dönemde İstanbul başta olmak üzere değişimcilere kaybettikleri İl Kongreleri'ne rağmen Kılıçdaroğlu'nun ardında durmaya devam ediyor.
İL KONGRELERİ SONRASI GÖZLER BAŞKANLIK YARIŞINDA
Kurultaya sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) değişimciler ve genel merkezciler arasındaki yarış da hız kazandı. CHP'nin 81 ilde gerçekleştirdiği il kongrelerini tamamlamasıyla gözler, genel kurulda yapılacak genel başkanlık seçimlerine yöneldi.
KILIÇDAROĞLU MU ÖZEL Mİ?
Genel başkanlık koltuğu için yarışın yaşanacağı kurultayda, çekişmenin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile 'değişimcilerin' adayı partinin grup başkanı Özgür Özel arasında geçecek.
BAY KEMAL İÇİN İMZA VERMEDİLER!
Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurultay'da tekrar Genel Başkan Adayı olması için CHP'li milletvekillerinden imza toplandı. CHP vekillerinden önemli bir kısmının Kılıçdaroğlu'nun adaylığına imza desteği vermediği öğrenildi. Bu vekiller arasında ise dikkat çeken isimler var. Engin Altay, Gökhan Günaydın, Erdoğan Toprak, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır bu isimlerden bazıları.
İŞTE İMZA VERMEYEN 38 CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeyen ve adaylığı için imza atmayan 38 milletvekili...
Ayhan Barut
Burhanettin Bulut
Umut Akdoğan
Tekin Bingöl
Murat Emir
Gamze Taşçıer
Süleyman Bülbül
Bülent Tezcan
Ensar Aytekin
Yaşar Tüzün
Nurhayat Altaca
İsmethan Güneşhan
Özgür Ceylan
Ahmet Baran Yazgan
Hikmet Yalım Halıcı
Fetih Açıkel
Engin Altay
Ali Gökçek
Gökhan Günaydın
Özgür Karabat
Suat Özçağdaş
Turan Taşkın Özer
Erdoğan Toprak
Gökhan Zeybek
Murat Bakan
Gökçe Gökçen
Deniz Yücel
İsmail Atakan Ünver
Hasan Baltacı
Veli Ağbaba
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
Bekir Başevirgen
Ali Mahir Başarır
Seyit Torun
Asu Kaya
Tahsin Ocaklı
Ulaş Karasu
Eylem Ertuğ Ertuğrul