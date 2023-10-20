Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 148,50 puan değer kaybetti.Dün 7.769,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 78,01 puan ve yüzde 1 değer kaybederek 7.691,02 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.569,89, en yüksek 7.711,16 puanı gördü.Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,45, hizmetler endeksi yüzde 2,54, sanayi endeksi yüzde 1,94 ve teknoloji endeksi yüzde 1,56 değer kaybetti.Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 11'i yükselirken, 88'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN, Petkim, Yapı ve Kredi Bankası oldu.Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 28,26, bileşik getirisi yüzde 30,26 seviyelerinde bulunuyor.Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0590, sterlin/dolar paritesi 1,2130 ve dolar/yen paritesi 149,9 düzeyinde seyrediyor.İstanbul serbest piyasada dolar 28,0220 liradan, avro 29,6720 liradan satılıyor.Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.983 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,3 yükselişle 92,4 dolardan işlem görüyor.