Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Bugün hesaplara yatırılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün şehit çocukları ile harp-vazife malulleri çocuklarına toplamda 200 milyon 500 bin TL eğitim ve öğretim yardımının yapılacağını duyurmuştu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödemelerin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

SGK, yılda tek sefere mahsus olmak üzere 18 bin 891 şehit ve gazi çocuğuna yapılacak eğitim ve öğretim ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.Buna göre ilköğretim seviyesinde olanlara 7.646,94 TL, ortaöğretim seviyesinde olanlara 11.470,41 TL, yükseköğretim seviyesinde olanlara 15.293,88 TL yatırılacak.