Soykırımcı İsrail ordusu hastane katliamından sonra sivillerin sığındığı BM'ye ait okulu da vurdu: Ölü ve yaralılar var

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail, Gazze'nin güney kesimindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya ait okullardan birini vurdu.Evlerini terk etmek zorunda kalanların sığındığı UNRWA okuluna yönelik saldırıda ölenler ve yaralananlar oldu.Yine İsrail savaş uçakları, Han Yunus'taki Havuz bölgesinde evlerini terk edenlerin sığındığı Ahmed Abdulaziz Okulu yakınındaki bir evi de hedef aldı. Hava saldırıları sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtildi.WAFA'nın bir başka haberinde ise Han Yunus'un güneyinde bulunan el-Bekri ailesinin evinin hedef alındığı İsrail hava saldırısı sonucu, aralarında 7'si çocuk olmak üzere en az 9 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Ağır bombardıman sonucu yıkılan evin enkazında henüz insanların bulunduğu ifade edildi.Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, bakanlığın resmi Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, Han Yunus ve Mısır sınırına yakın Rafah bölgesine yönelik düzenlenen İsrail hava saldırılarında, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan ölenlerin olduğunu kaydetti. Kudra, can kaybı ve yaralanmalara ilişkin bilgi vermedi.İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla 3 gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından, Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin Refah Sınır Kapısı’nı açmayı ve Gazze’ye insani yardım taşıyacak yaklaşık 20 kamyonun geçişine izin vermeyi kabul ettiğini açıkladı.Arap Parlamentolar Arası Birliği, bölgesel ve uluslararası kuruluşlardan, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde işlediği suçların derhal durdurulması hususunda müdahale etmelerini istedi.Bebek katili terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımda 11. gün geride kaldı. Gazze’ye düzenlenen saldırılarda sivil can kaybı her geçen saniye artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara saldırısına hazırlanıyor. İsrail ablukasındaki Gazze bombaların hedefi olmaya devam ediyor. Dün içinde binlerce sivilin bulunduğu Gazze'deki Baptist Hastanesi (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail tarafından bombalandı. Dünyayı ayağa kaldıran vahşi saldırıda en az 1000 Gazzeli sivil hayatını kaybetti. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise bugün İsrail’e gitmesi bekleniyor. Öte yandan yedi ABD'li milletvekili, "derhal ateşkes" veya "İsrail ve Gazze'deki sivillere yönelik tehditleri durduracak şekilde tüm düşmanlıkların geçici olarak durdurulması" çağrısında bulundu.Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırısına ilişkin, "Uluslararası alanda soruşturulması gereken bir savaş suçudur." ifadesini kullandı.Rafah'taki saldırının düzenlendiği bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı iki evde 20 kişi can verdi.Yine Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik İsrail hava saldırısında küçük bir bebeğin hayatını kaybettiği ve yaralananların bulunduğu aktarıldı.İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin Cibalya bölgesin vurduğu evde 13 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 15 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ayrıca, kentin güneybatısında Tel el-Heva Mahallesi'ndeki sivillerin ikamet ettiği binalara düzenlenen İsrail saldırıları nedeniyle ölen ve yaralananların enkazdan çıkarılmaya çalışıldığı vurgulandı.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.