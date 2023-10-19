  • USD: 27,97 - 28,02
  • EURO: 29,56 - 29,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mehmet Şimşek yurt dışı yatırım turuna Fransa ile devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Körfez ülkeleri, ABD ve İngiltere'deki temaslarının ardından, bugün de Fransa'da yatırımcılarla buluşacak.

Mehmet Şimşek yurt dışı yatırım turuna Fransa ile devam ediyor
Ekleme: 19.10.2023 - 09:33 Güncelleme: 19.10.2023 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Şimşek yurt dışı yatırım turuna Fransa ile devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez ülkeleri, ABD ve İngiltere'de yabancı yatırımcılarla buluşmuştu.

Bakan Şimşek, Türkiye'ye yatırım sağlamak amacı ile kurduğu uluslararası temasları bugün de Fransa ile sürdürecek.

Şimşek, yabancı yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi politikalarını anlattığı yatırım turları kapsamında bugün Fransa'nın başkenti Paris'te günübirlik temaslarda bulunacak.

Paris'te yatırımcılarla ve Fransız yetkililerle yuvarlak masa toplantıları

Bakan Şimşek, günübirlik temasları kapsamında Paris'te yatırımcılarla yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirecek. Temasları kapsamında OECD Finansal ve Kurumsal İşler Bölümü Direktörü Carmine Di Noia ile görüşecek Şimşek, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie ile de bir araya gelecek.

Akşam yemeğinde Fransız ve Alman yatırımcılarla buluşma

Franco-German Forum'un akşam yemeğinde Fransız ve Alman yatırımcılarla buluşacak Şimşek, görüşmelerinde uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program'daki (OVP) hedef ve reform hazırlıklarını anlatacak.

Yatırımcıları Türkiye'ye davet edecek

Bakan Şimşek'in daha önceki toplantılarda olduğu gibi bu toplantıların katılımcılarını da Türkiye'deki fırsatları değerlendirmeye davet edeceği biliniyor.

'Gitmedik yer bırakmayacağız'

Bakan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında yurt dışı temaslarına ilişkin bilgi verirken gelecek 1-2 hafta içinde Abu Dabi, Doha ve Riyad'a gitmeyi planladığını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

Gitmedik yer bırakmayacağız. Çünkü bizim derdimiz Türkiye'ye doğrudan yatırımları artırmak. Yakında Uzak Doğu'ya da gitmeyi planlıyoruz.
MSB’den Gazze açıklaması: TSK, hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır
İngiltere Başbakanı Sunak'tan peş peşe skandal İsrail hamleleri: Halkın sokağa dökülmesi bile vazgeçirmedi
Büyükşehir'de 'ikramiye' düğümü... 11 bin işçi bir kez daha iş bıraktı!
Bunun adı taciz: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşlara kaçak mesaj
Asgari ücret için bir ilk olacak! Masada 3 zam formülü var
İşgalci İsrail kana doymuyor! ABD destekli katliamda 'ikinci aşama' İsrail Gazze'de ne planlıyor?
Gizli zam ve hileli reklamlara dev ceza! Bakanlık duyurdu
Tarihe düşen kara leke: 17 Ekim 2023! İnsanlık Gazze'de hastane bahçesinde öldü
Soykırımcı İsrail ordusu hastane katliamından sonra sivillerin sığındığı BM'ye ait okulu da vurdu: Ölü ve yaralılar var
Mehmet Şimşek yurt dışı yatırım turuna Fransa ile devam ediyor
Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: 74 ilde 2 bin 368 gözaltı
Milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
MİT ve İstanbul Emniyeti'nden flaş operasyon! PKK'nın kritik ismi yakalandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail’in kendini savunma hakkı çocukları öldürmek mi?
Bakan Fidan'dan Gazze'de garantörlük açıklaması: Filistin halkının bekasını teminat altına alınmalı
Gazze için yas ilan edilecek! AK Partili Özlem Zengin: Türkiye'de 3 gün yas ilan edilecek
Bahçeli'den ABD Başkanı Biden'in İsrail ziyaretine tepki
Sosyal medya sansürü başladı! İsrail’in Gazze soykırımına akılalmaz destek! Instagram Facebook teker teker kapatıyor
Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na tezkere yanıtı: Söz konusu değil!
İYİ Partide toplu istifa: Kimse kalmadı!
3 ile turuncu alarm! Bugün hava nasıl olacak?

3 ile turuncu alarm! Bugün hava nasıl olacak?

Hazırlığınızı yapın! İSKİ'den açıklama geldi! İstanbul'da bu ilçelerde 14 saat boyunca su kesintisi yaşanacak

Hazırlığınızı yapın! İSKİ'den açıklama geldi! İstanbul'da bu ilçelerde 14 saat boyunca su kesintisi yaşanacak

X (Twitter) için son 2 gün: Türkiye hız düşürme cezası verecek!

X (Twitter) için son 2 gün: Türkiye hız düşürme cezası verecek!

Yıllardır acı içinde yaşıyor: 16 yıl önce ameliyatta unutulduğu ortaya çıktı

Yıllardır acı içinde yaşıyor: 16 yıl önce ameliyatta unutulduğu ortaya çıktı

Gazze'deki hastaneye saldırı sırasında orada uyuyan çocuğun yaşadığı şok kameralara yansıdı

Gazze'deki hastaneye saldırı sırasında orada uyuyan çocuğun yaşadığı şok kameralara yansıdı

Bilim insanları uyardı: Everest Dağı'ndan üç kat büyük kuyruklu yıldız yaklaşıyor!

Bilim insanları uyardı: Everest Dağı'ndan üç kat büyük kuyruklu yıldız yaklaşıyor!