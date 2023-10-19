Mehmet Şimşek yurt dışı yatırım turuna Fransa ile devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez ülkeleri, ABD ve İngiltere'de yabancı yatırımcılarla buluşmuştu.Bakan Şimşek, Türkiye'ye yatırım sağlamak amacı ile kurduğu uluslararası temasları bugün de Fransa ile sürdürecek.Şimşek, yabancı yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi politikalarını anlattığı yatırım turları kapsamında bugün Fransa'nın başkenti Paris'te günübirlik temaslarda bulunacak.Paris'te yatırımcılarla ve Fransız yetkililerle yuvarlak masa toplantılarıBakan Şimşek, günübirlik temasları kapsamında Paris'te yatırımcılarla yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirecek. Temasları kapsamında OECD Finansal ve Kurumsal İşler Bölümü Direktörü Carmine Di Noia ile görüşecek Şimşek, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie ile de bir araya gelecek.Akşam yemeğinde Fransız ve Alman yatırımcılarla buluşmaFranco-German Forum'un akşam yemeğinde Fransız ve Alman yatırımcılarla buluşacak Şimşek, görüşmelerinde uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program'daki (OVP) hedef ve reform hazırlıklarını anlatacak.Bakan Şimşek'in daha önceki toplantılarda olduğu gibi bu toplantıların katılımcılarını da Türkiye'deki fırsatları değerlendirmeye davet edeceği biliniyor.Bakan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında yurt dışı temaslarına ilişkin bilgi verirken gelecek 1-2 hafta içinde Abu Dabi, Doha ve Riyad'a gitmeyi planladığını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:Gitmedik yer bırakmayacağız. Çünkü bizim derdimiz Türkiye'ye doğrudan yatırımları artırmak. Yakında Uzak Doğu'ya da gitmeyi planlıyoruz.