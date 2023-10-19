MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te eleme potasına kimler gitti?

MasterChef Türkiye All Star'da bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı.TV8 ekranlarının sevilen yemek programında heyecan hız kesmeden devam ediyor. 18 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümde mavi takım ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanabilmek için tüm hünerlerini sergiledi.Alican'ın kaptan olduğu mavi takım ile Barış'ın kaptan olduğu kırmızı takım haftanın ikinci oyununda kozlarını paylaştı.Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanmıştı. Bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Alican'ın kaptan olduğu mavi takım kazandı. Mısır mutfağına ait yemeklerin yapıldığı dokunulmazlık oyununda mavi takım kırmızı takımı 4-3 yendi.Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.Kırmızı takımın kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Tahsin oldu. Şeflerin istediği trileçe tatlısını en başarılı şekilde yapan Tahsin dokunulmazlığı kazanmayı başardı.MasterChef Türkiye All Star'da bu haftanın 3 ve 4. eleme adayları belli oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası Eren ve Cemre potaya gitti.