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Hazırlığınızı yapın! İSKİ'den açıklama geldi! İstanbul'da bu ilçelerde 14 saat boyunca su kesintisi yaşanacak

Megakentte yaşayanlar dikkat! İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 3 ilçede bazı mahallelere 14 saat süre ile su verilemeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle 19 Ekim Perşembe günü 10.00 ile 24.00 saatleri arasında su verilemeyecek. Uyarı sonrası su kesintisi yapılacak ilçeler araştırılıyor. İşte, İstanbul'da su kesintisi yaşanacak o ilçeler...

Ekleme: 19.10.2023 - 09:26 Güncelleme: 19.10.2023 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Hazırlığınızı yapın! İSKİ'den açıklama geldi! İstanbul'da bu ilçelerde 14 saat boyunca su kesintisi yaşanacak
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar dikkat! İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından son dakika uyarısı geldi. Toplam 3 ilçede bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle uzun süreli su kesintisi yapılacağı duyuruldu.

14 saat sürecek su kesintisi öncesi vatandaşların sorun yaşamamak için önlem alması, hazırlık yapması gerekiyor.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada; Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca'da su dağıtım sisteminin daha verimli çalışabilmesi, işlerliğinin artırılması amacıyla isale hatlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağı belirtildi.

İŞTE KESİNTİ YAPILACAK İLÇELER VE MAHALLELER

Çalışma sebebiyle 19 Ekim Perşembe saat 10.00 ile 24.00 arasında 14 saat süreyle su verilemeyecek bölgeler şöyle sıralandı:

'Büyükçekmece'de Muratçeşme, Türkoba, Hürriyet, Mimaroba, Tepecik, Kumburgaz, Celaliye, Kamiloba, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Ekinoba, Sinanoba ve Ulus Mahalleleri. Çatalca'da Ferhatpaşa ve Kaleiçi Mahalleleri. Silivri'de Selimpaşa, Cumhuriyet, Fatih, Ortaköy, Kavaklı, Yenimahalle, Semizkumlar ve Alibey Mahalleleri.''

Buna göre Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca ilçelerini kapsayan kesinti, 19 Ekim 2023 Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak ve aynı gün saat 24.00'da sona erecek.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ YAŞANACAK OLAN İLÇELER

İstanbul su kesintilerini sorgulamak için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz.

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