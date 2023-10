Batı’dan İsrail’in katliamlarına sansür!

İsrail katlediyor, Batı destekliyor... 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliamların özeti belki de bu ifade olabilir. İşgalci İsrail askerleri her gün bebekleri öldürüyor.Dünyaya her fırsatta 'insanlık dersi' vermeye çalışan Batı'da ise çok sayıda ülke İsrail'e askeri ve istihbarat yardımları sağlıyor. Bununla yetinmiyorlar. Kendi ülkelerinde Filistin lehine yapılan barışçıl gösterileri bile yasaklıyorlar.Batılı medya kuruluşları da İsrail'in soykırımlarına adeta çanak tutuyor. Her yayınları Filistin karşıtı kara propagandaya dönüşüyor. Bununla yetinmiyorlar. BBC, Guardian, MSBC ve dahası... Yayınlarında Filistin'in sesini kesiyorlar.Üç Müslüman sunucunun programlarını durdurdu. Mehdi Hasan, Ayman Mohieddine ve Ali Velshi isimli gazetecilerin sunduğu programlar sessizce kaldırıldı.İsrail'in Gazze'deki Müslüman sivillere yönelik savaş suçu işleyerek beyaz fosfor top mermisi kullanmasını sansürledi. Canlı yayında muhabirin, İsrail'in sivillerin üzerine yasaklı beyaz fosfor top mermisi kullandığını anlattığı sırada BBC yayını kesti.Fransa: El-Aksa TV kanalının Eutelsat uydusu üzerinden yaptığı yayını durdu. Gazze'den yayın yapan El-Aksa televizyonu, 'Fransa baskısı' nedeniyle kanalın Eutelsat uydusu üzerinden yayınının durdurulduğunu açıkladı.Karikatürist Steve Bell, 40 yılı aşkın süre gazetede çizdikten sonra kovuldu. Bell'in Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından İsrail lideri Netanyahu'yu eleştiren çizimi bazı kesimlerce 'Yahudi düşmanı' olmakla suçlandı.İşgalci Tel Aviv yönetiminin, Gazze Şeridi'ne yönelik olası kara saldırıları boyunca Katar merkezli Al Jazeera kanalının yayınlarını durdurmayı planladığı biliniyor. Batı medyasından 'basın özgürlüğü' kapsamında bu karara herhengi bir tepki gelmedi.: İsrail karşıtı paylaşımları nedeniyle pilot Mostafa Ezzo işten çıkarıldı. Şirket, Ezzo'yu yasaklılar listesine aldı.Taraflı yayın yapan uluslararası yayın organları ve sosyal medya platformlarında dezenformasyon bombardımanı yaşandı. İşte onlardan bazıları ve gerçekler:merkezli The Times gazetesi, 'İsrail, ağır yaralanan bebekleri gösterdi' haberini Filistinli çocukların fotoğrafıyla servis ederek açıkça manipülasyon yaptı.sahte görüntü hazırlıyor' iddiası:Görüntülerin, Ağustos 2023'teki bir reklam çekiminin kamera arkası görüntüleri olduğu tespit edildi.direnişçileri festivalde yakaladıkları bir kızı diri diri yaktı' iddiası: Görüntülerin, Mayıs 2015'te Guatemala'da kaydedildiği tespit edildi.direnişçileri İsrailli bir sivili öldürüp kalbini söktü' iddiası:Görüntülerin, Ağustos 2020'de Meksika basınında yer aldığı tespit edildi.direnişçileri, İsrailli çocukları böyle infaz etti' iddiası: Görüntülerin, 7 yıl önce Suriye'de kaydedildiği tespit edildi.canlarını kurtarmak için koşuşan İsrailliler' iddiası: Görüntüler, Aksa Tufanı operasyonunun başlamasından üç gün öncesine aitti.İsrail yanlısı gösterilere herhangi bir kısıtlama veya yasaklamanın olmadığı Avrupa ülkelerinde Filistin'e destek gösterilerinin yasaklanmasına Türkiye'den tepki geldi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Batılı hükümetlerin Filistin'e destek gösterilerine baskı uygulaması ve Filistin halkına destek verilmesini suç haline getiren yaklaşımlar üretmesi kabul edilemez' dedi. Çelik, ''Batılı pek çok ülkede Filistin'e destek gösterilerine meydanlarda ve üniversitelerde uygulanan baskı, birilerinin kendi suçlarını örtme çabasıdır. Çocuk ölümlerine bile seçici bir adaletle yaklaşanların adalet hakkında söyleyecek sözü yoktur' şeklinde konuştu.Avrupa'da hafta sonu düzenlenen Filistin'e destek gösterileri kısıtlamalar, yasaklar ve gözaltılarla geçti. Almanya ve Fransa'da yasaklama kararına rağmen gösterilerin yapıldığı kentlerde, Filistin destekçileri ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı. İngiltere'nin başkenti Londra'da polisin 'güzergâh dışına gözaltı' uyarısıyla başlayan Filistin'e destek yürüyüşünde polisle eylemciler arasında gerginlik yaşandı, 15 gösterici gözaltına alındı.İsrail karşıtı söylemlere sıfır tolerans tanıyacağını açıklayan Almanya, Hamas destekçilerini sınırdışı etmek için tüm yasal yolları kullanmaya hazırlanıyor.Bayern Münih takımında forma giyen Fas kökenli Hollandalı futbolcu Nasır Mezravi, Filistin paylaşımıyla tepkilerin hedefi oldu. CDU milletvekili Johannes Steiger, futbolcunun kulüple ilişiğinin kesilmesini ve sınırdışı edilmesini istedi.Berlin'de İsrail hükümetinin Gazze saldırılarını eleştiren Iris Hefets (56) isimli İsrailli kadın, gözaltına alındı. Polis, 'Gazze'deki soykırımı durdurun' pankartı taşıyan kadından tek kişilik eylemini sonlandırmasını istedi. Kadın geri adım atmayınca gözaltı süreci başlatıldı.