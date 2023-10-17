  • USD: 27,84 - 27,89
  • EURO: 29,33 - 29,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Batı’dan İsrail’in katliamlarına sansür!

Batı'nın gerçek yüzü, Gazze'de yine ortaya çıktı. Her gün bebek katleden İsrail'e silah ve istihbarat yardımı yapan ülkeler, Filistin'e destek gösterilerine bile izin vermiyor. Batı medyası ise "Filistin" diyeni susturmakla yetinmiyor, kirli propagandaya da imza atıyor

Ekleme: 17.10.2023 - 11:20 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:40 / Editör: Ozge Selin
Batı’dan İsrail’in katliamlarına sansür!
İsrail katlediyor, Batı destekliyor... 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliamların özeti belki de bu ifade olabilir. İşgalci İsrail askerleri her gün bebekleri öldürüyor.

Dünyaya her fırsatta 'insanlık dersi' vermeye çalışan Batı'da ise çok sayıda ülke İsrail'e askeri ve istihbarat yardımları sağlıyor. Bununla yetinmiyorlar. Kendi ülkelerinde Filistin lehine yapılan barışçıl gösterileri bile yasaklıyorlar.

Batı’dan İsrail’in katliamlarına sansür!

YAYINDAN ALIYORLAR
Batılı medya kuruluşları da İsrail'in soykırımlarına adeta çanak tutuyor. Her yayınları Filistin karşıtı kara propagandaya dönüşüyor. Bununla yetinmiyorlar. BBC, Guardian, MSBC ve dahası... Yayınlarında Filistin'in sesini kesiyorlar.

ABD'li haber kanalı MSNBC: Üç Müslüman sunucunun programlarını durdurdu. Mehdi Hasan, Ayman Mohieddine ve Ali Velshi isimli gazetecilerin sunduğu programlar sessizce kaldırıldı.

İngiliz merkezli BBC: İsrail'in Gazze'deki Müslüman sivillere yönelik savaş suçu işleyerek beyaz fosfor top mermisi kullanmasını sansürledi. Canlı yayında muhabirin, İsrail'in sivillerin üzerine yasaklı beyaz fosfor top mermisi kullandığını anlattığı sırada BBC yayını kesti.

Batı’dan İsrail’in katliamlarına sansür!

40 YILLIK EMEĞİ SİLDİLER
 Fransa: El-Aksa TV kanalının Eutelsat uydusu üzerinden yaptığı yayını durdu. Gazze'den yayın yapan El-Aksa televizyonu, 'Fransa baskısı' nedeniyle kanalın Eutelsat uydusu üzerinden yayınının durdurulduğunu açıkladı.

İngiliz Guardian gazetesi: Karikatürist Steve Bell, 40 yılı aşkın süre gazetede çizdikten sonra kovuldu. Bell'in Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından İsrail lideri Netanyahu'yu eleştiren çizimi bazı kesimlerce 'Yahudi düşmanı' olmakla suçlandı.

Batı’dan İsrail’in katliamlarına sansür!

İsrail: İşgalci Tel Aviv yönetiminin, Gazze Şeridi'ne yönelik olası kara saldırıları boyunca Katar merkezli Al Jazeera kanalının yayınlarını durdurmayı planladığı biliniyor. Batı medyasından 'basın özgürlüğü' kapsamında bu karara herhengi bir tepki gelmedi.

Montreal merkezli havayolu şirketi Air Canada: İsrail karşıtı paylaşımları nedeniyle pilot Mostafa Ezzo işten çıkarıldı. Şirket, Ezzo'yu yasaklılar listesine aldı.

Batı’dan İsrail’in katliamlarına sansür!

DEZENFORMASYON SAVAŞLARI
Taraflı yayın yapan uluslararası yayın organları ve sosyal medya platformlarında dezenformasyon bombardımanı yaşandı. İşte onlardan bazıları ve gerçekler:

1- İNGİLTERE merkezli The Times gazetesi, 'İsrail, ağır yaralanan bebekleri gösterdi' haberini Filistinli çocukların fotoğrafıyla servis ederek açıkça manipülasyon yaptı.
2- 'FİLİSTİNLİLER sahte görüntü hazırlıyor' iddiası:
Görüntülerin, Ağustos 2023'teki bir reklam çekiminin kamera arkası görüntüleri olduğu tespit edildi.
3- 'HAMAS direnişçileri festivalde yakaladıkları bir kızı diri diri yaktı' iddiası: Görüntülerin, Mayıs 2015'te Guatemala'da kaydedildiği tespit edildi.
4- 'HAMAS direnişçileri İsrailli bir sivili öldürüp kalbini söktü' iddiası:
Görüntülerin, Ağustos 2020'de Meksika basınında yer aldığı tespit edildi.
5- 'HAMAS direnişçileri, İsrailli çocukları böyle infaz etti' iddiası: Görüntülerin, 7 yıl önce Suriye'de kaydedildiği tespit edildi.
6- 'FESTİVALDE canlarını kurtarmak için koşuşan İsrailliler' iddiası: Görüntüler, Aksa Tufanı operasyonunun başlamasından üç gün öncesine aitti.

Batı’dan İsrail’in katliamlarına sansür!

TÜRKİYE'DEN AVRUPA'YA 'FİLİSTİN' TEPKİSİ
İsrail yanlısı gösterilere herhangi bir kısıtlama veya yasaklamanın olmadığı Avrupa ülkelerinde Filistin'e destek gösterilerinin yasaklanmasına Türkiye'den tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Batılı hükümetlerin Filistin'e destek gösterilerine baskı uygulaması ve Filistin halkına destek verilmesini suç haline getiren yaklaşımlar üretmesi kabul edilemez' dedi. Çelik, ''Batılı pek çok ülkede Filistin'e destek gösterilerine meydanlarda ve üniversitelerde uygulanan baskı, birilerinin kendi suçlarını örtme çabasıdır. Çocuk ölümlerine bile seçici bir adaletle yaklaşanların adalet hakkında söyleyecek sözü yoktur' şeklinde konuştu.

Batı’dan İsrail’in katliamlarına sansür!

GÖSTERİLERE GEÇİT YOK
Avrupa'da hafta sonu düzenlenen Filistin'e destek gösterileri kısıtlamalar, yasaklar ve gözaltılarla geçti. Almanya ve Fransa'da yasaklama kararına rağmen gösterilerin yapıldığı kentlerde, Filistin destekçileri ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı. İngiltere'nin başkenti Londra'da polisin 'güzergâh dışına gözaltı' uyarısıyla başlayan Filistin'e destek yürüyüşünde polisle eylemciler arasında gerginlik yaşandı, 15 gösterici gözaltına alındı.

Batı’dan İsrail’in katliamlarına sansür!

ALMANYA'DAN SINIRDIŞI TEHDİDİ
 İsrail karşıtı söylemlere sıfır tolerans tanıyacağını açıklayan Almanya, Hamas destekçilerini sınırdışı etmek için tüm yasal yolları kullanmaya hazırlanıyor.

Bayern Münih takımında forma giyen Fas kökenli Hollandalı futbolcu Nasır Mezravi, Filistin paylaşımıyla tepkilerin hedefi oldu. CDU milletvekili Johannes Steiger, futbolcunun kulüple ilişiğinin kesilmesini ve sınırdışı edilmesini istedi.

Berlin'de İsrail hükümetinin Gazze saldırılarını eleştiren Iris Hefets (56) isimli İsrailli kadın, gözaltına alındı. Polis, 'Gazze'deki soykırımı durdurun' pankartı taşıyan kadından tek kişilik eylemini sonlandırmasını istedi. Kadın geri adım atmayınca gözaltı süreci başlatıldı.



Batı’dan İsrail’in katliamlarına sansür!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Yarışın içinde ABD ve İsrail de var: Türkiye TB3'ün menziliyle yeni bir meydan okuyor!
İSPARK ücretlerine yapılan yüzde 57’lik zam uygulanmaya başlandı
İyi Parti'den CHP'ye ittifak şartı: Değişim olursa iş birliği yaparız
Sözünü tutan listede yer bulacak! AK Parti'de yerel seçim hazırlığı sürüyor
İsrail polisi Türk muhabirin yayın yapmasını engelledi
Bakan Yerlikaya duyurdu! 56 ilde Kafes operasyonu: 150 şüpheli yakalandı
Bunun adı alçaklık! İsrail insan kıyımında sınır tanımıyor: Gazze’de içinde yaralıların olduğu ambulansa saldırdı
Gazze'de insanlık suçu işleniyor! 'Ateşkes sağlandı' sözlerine İsrail'den yalanlama
HDP kongresinde Abdullah Öcalan paçavrasını açtı: Cezaevini boyladı
Gazze'de muhabir İsrail’in bebek katliamını kan donduran sözlerle anlattı! ‘Burada kafası kopmuş onlarca çocuk var!’
Başkan Erdoğan Reisi ile görüştü
AK Parti'den Batı'ya tepki: Filistin’e destek gösterilerine baskı uygulamak kabul edilemez
HDP'den PKK medyası üzerinden CHP'ye ittifak mesajı: Seçeneğiniz olacağız
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu! 1 birim sadece Marmara ile ilgilenecek
Korkunç görüntüler ajanslara böyle yansıdı! İspanyol Bakan: Gazze'de planlı soykırım yapılıyor...
CHP'de toplu istifa! Partiyi topa tuttular
BM 'İnsanlık dışı' diyerek uyardı: Gazze hastanelerinde 24 saat yetecek yakıt var
Başkan Erdoğan'dan dünyaya su tasarrufu çağrısı!
3 kent için sarı alarm! Bugün hava nasıl olacak?

3 kent için sarı alarm! Bugün hava nasıl olacak?

Esenyurt'taki çöpte bebek cesedi bulundu

Esenyurt'taki çöpte bebek cesedi bulundu

Ticaret Bakanlığı göz açtırmıyor: 215 milyonluk ceza! Haksız rekabet son buluyor

Ticaret Bakanlığı göz açtırmıyor: 215 milyonluk ceza! Haksız rekabet son buluyor

Karadeniz'de istilacı böcek mücadelesi: Bir çift 14 bin yumurta bırakıyor

Karadeniz'de istilacı böcek mücadelesi: Bir çift 14 bin yumurta bırakıyor

İkinci İntifada'da oğlunu kaybeden Cemal Durra, 2 kardeşini daha kurban verdi

İkinci İntifada'da oğlunu kaybeden Cemal Durra, 2 kardeşini daha kurban verdi

Kırıkkale'de ziyaretçilerin uğrak noktası: Tarihi Sulu Mağara

Kırıkkale'de ziyaretçilerin uğrak noktası: Tarihi Sulu Mağara