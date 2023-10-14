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Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

Ekleme: 14.10.2023 - 22:30 Güncelleme: 14.10.2023 - 22:36 / Editör: Ozge Selin
Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı varVan'da Sallıdere Mahallesi yolunda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 ABT 206 plakalı minibüs, Başkale istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak devrildi.

Göçmenler yaralandı

Devrilen minibüsteki yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 20 kaçak göçmen yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Hastaneye sevk edildiler

Jandarma, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri minibüste sıkışan yaralılara çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaralara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, 20 yaralıdan 12'si Başkale Devlet Hastanesi'ne 8'i de Van'a sevk edildi.

4 mülteci kaçtı

Jandarma bölgede yaptığı araştırma görgü tanıklarının beyanında göre sürücü ve 4 mülteci olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
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