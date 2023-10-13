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Sözcü TV'de skandal sözler! İsrailli Cohen Yanarocak'tan savaş savunması: 'Biz kesip biçmeyelim mi'

İsrail-Filistin hattında yaşanan çatışma tüm şiddetiyle devam ederken savaş, Sözcü TV’de de tartışıldı. Canlı yayına bağlanan Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak, İsrail’in saldırılarını savundu. Ardından stüdyoda tansiyon yükseldi.

Sözcü TV'de skandal sözler! İsrailli Cohen Yanarocak'tan savaş savunması: 'Biz kesip biçmeyelim mi'
Ekleme: 13.10.2023 - 09:47 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Sözcü TV'de skandal sözler! İsrailli Cohen Yanarocak'tan savaş savunması: 'Biz kesip biçmeyelim mi'
İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerginlik tüm şiddetiyle devam ediyor.

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıya karşılık veren İsrail ordusu, adeta savaş ilan etti.

Ardından çatışmanın şiddeti giderek büyüdü.

Bu süreçte çok sayıda sivil hedef alındı ve kan durmak bilmedi. Öyle ki ortaya çıkan görüntüler, savaşın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serildi.

Dünyanın gözü İsrail-Filistin hattında

Yüzlerde çocuk ailesiz kalırken, anne ve babalar da çocuklarını kaybetti.

Dünyanın yakından takip ettiği savaşta yaşananlar gündemdeki yerini koruyor.

Öyle ki Türkiye'de de ilk gündem Gazze Şeridi'nde yaşananlar...

İsrailli öğretim üyesinden skandal sözler

Bu kapsamda televizyon kanallarında da işlenen konu, Sözcü Tv'de de tartışıldı.

Canlı yayına bağlanan Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak, canlı yayında skandal sözlere imza attı.

'Biz kesip biçmeyelim mi...'

Yanarocak, “Bize roket atana biz gül mü atalım? Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi?” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine stüdyoda tansiyon aniden yükseldi. Ardından Yanarocak canlı yayından alındı.

Tepki yağdı

Kan donduran sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Büyük tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, “Böyle bir kişi nasıl yayına alınabiliyor” şeklinde yorumda bulundu.
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