Şanlıurfa’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 25 yaralı

Şanlıurfa- Viranşehir karayolu üzerinde Mardin istikametine doğru seyir halinde yolcu otobüsü, Gözeli mevkiinde otomobille çarpıştı. Yolcu Otobüsü çarpışmanın etkisiyle devrildi.Haber verilmesi üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 25 kişide yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili Şanlıurfa Valiliği yaptığı açıklamada; 'Sabah saatlerinde Şanlıurfa-Mardin Karayolunda Viranşehir ilçemiz yakınlarında bir yolcu otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucunda 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştır. Yaralılardan durumu ağır olan bulunmamaktadır.'