Kırıkkale'de ziyaretçilerin uğrak noktası: Tarihi Sulu Mağara

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Paleozoik dönemine ait Sulu Mağara, yatay olarak gelişmiş, yarı doğal-yarı yapay, düden konumlu fosil mağara özelliği taşıyor.285 metre uzunluğa sahip olan mağara, birbirine bağlı 3 kattan ve 2 galeriden oluşan mağaranın en derin noktası 25 metre olup tavan yüksekliği 1 ile 4 metre arasında olduğu değerlendiriliyor.Taş duvarlarla örülü bölümleri bulunan Sulu Mağara, erken Hristiyanlık döneminde de kurşun madeni ocağı olarak kullanılıyordu.Kırıkkale Valiliği tarafından 2019 yılında turizme kazandırılan Sulu Mağara, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.Ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldiği mağaranın doğal kesiminde yer alan havuzlu salon ve salona ait bölümlerde ise maden işletildiği rivayet ediliyor.Sulu Mağarayı ziyaret eden Tuğba Aldan, şunları söyledi:Buraya ilk geldiğim zaman 'Tarihi yerler, gezilecek yerler nere?' diye sorduğumda 'Sulu mağara' dediler. Dikkati mi çeken en önemli noktası yağışlı dönemler dışında mağaranın tamamen kuru olması.Nem oranı yüzde 85 oranın da olduğu söyleniyor. Tıp Fakültesi'nde yapılan araştırma sonrası göğüs ve solunum hastalıklarına iyi geldiği söylendi. Mağaranın ortalama sıcaklığı 18 derece olduğu söylendi.İlk kez Sulu Mağaraya geldiğini anlata Kübra Üçer ise şu ifadeleri kullandı:Şuan içinde bulunduğumuz Sulu mağaraya, Kırıkkale'de ikametgah etmeme rağmen ilk defa geliyorum. Buraya beni çeken biraz hakkında araştırma yapmıştım. Tıp Fakültesinin doçent doktorları burada yaptığı araştırma yapıyorlar ve araştırma sonucunda solunum hastalığı olanlar için gayet iyi olduğu keşfediliyor.Bu bulgurlar sonucunda burayı ziyaret etmek istedim, içindeki havayı solumak istedim. Aslında burası çok uzak bir yer değil, Kırıkkale'ye 27 kilometre uzaklıkta.İngilizce öğretmeni Şule Erturan, 'Bugün yolumuz Keskin'e düştüğü için Sulu mağarayı da ziyaret etmek istedik. Burada güzel hatıralar biriktirdik gezdik, fotoğraf çekindik. Keskin'e yola düşenlerin ziyaret etmesini öneriyorum. Güzel ve nemli bir yer burası' dedi.Mağaranın ziyaret edilmesini tavsiye eden müzik öğretmeni Ekrem Taşan ise, 'Keskinli olmama rağmen buraya ilk defa geliyorum ve çok güzel bir yer. Havası çok güzel. İnşallah herkesi beklerim buraya gelmelerini de tavsiye ederim. Tarihi mirasımız, Keskin'imiz ile gurur duyuyoruz' ifadesini kullandı.