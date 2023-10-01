Yılbaşından önce zam müjdesi olur mu? Başkan Erdoğan'dan flaş emekli maaşı açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'ten ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ankara'daki terör saldırısına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "İçişleri Bakanı görevini yaptı." ifadesini kullanan Başkan Erdoğan, emekli maaşlarına yapılacak düzenlemeyle ilgili soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. İşte detaylar...

Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin soru üzerine, 'Süreci takip edeceksiniz.' dedi.Erdoğan, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, 'İçişleri Bakanı görevini yaptı.' ifadesini kullandı.Emekli maaşlarına yapılacak düzenlemeye ilişkin soruya karşılık ise Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın tüm gerekenleri söylediğini kaydetti.Başkan Erdoğan, 'Yılbaşından önce zam müjdesi olur mu?' sorusuna, 'İnşallah.' cevabını verdi.Erdoğan, başka bir soru üzerine AK Parti'nin önümüzdeki hafta sonu yapılacak 4. Olağanüstü Kongresi'ne ilişkin çalışmaların devam ettiğini söyledi.