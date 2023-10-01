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Manisa'da yolcu otobüsü üzüm bağına uçtu: 15 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, virajı alamayıp sürücüsünün kontrolünden çıkarak üzüm bağına uçan yolcu otobüsündeki 3'ü araçta sıkışan 1'i hamile 15 kişi yaralandı.

Ekleme: 1.10.2023 - 10:46 Güncelleme: 1.10.2023 - 10:47 / Editör: Ozge Selin
Manisa'da yolcu otobüsü üzüm bağına uçtu: 15 yaralıKaza, saat 20.30 sıralarında Şehzadeler ilçesinde, Turgutlu çevreyolunda meydana geldi.

İzmir- Mersin seferini yapmakta olan Engin Üvak yönetimindeki 34 GNJ 056 plakalı Villa Seyahat'e ait yolcu otobüsü, yol yapım çalışmasının sürdüğü çevreyolu üzerinden Manisa Şehirlerarası Otogara ilerlediği sırada, otogara 200 metre kala viraja geldiğinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki üzüm bağına uçtu.

Otobüs devrilirken 4’ü personel 29 kişinin bulunduğu otobüste 15 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 12 yolcu çıkarıldıkları otobüsten hastanelere sevk edilirken, araçta sıkışan 1’i hamile 3 yolcu, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Manisa’daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'da yolcu otobüsü üzüm bağına uçtu: 15 yaralı

Kazada, otobüste bulunan yolculardan biri, "Yol kesiminde aniden kırınca virajı alamadı ve yuvarlandık. Takla attı" dedi.

Bölgeye gelerek kaza yerinde incelemelerde bulunan Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, "25 yolcusu ve personelle birlikte 29 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü Manisa Yeni Garaj Kavşağı’na 200 metre kala devrildi. 15 yaralımızdan 3 sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hayati tehlikeleri şu an için yok. Büyük geçmiş olsun diyorum ve inşallah bir daha yaşamayız" dedi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
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