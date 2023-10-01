CHP ve HDP sıralarında yine hazımsızlık! Başkan Erdoğan Genel Kurul'a giriş yaparken ayağa kalkmadılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldi. Erdoğan, konuşma yapmak için Genel Kurul'a giriş yaptığı sırada CHP ve HDP'li milletvekillerinin ayağa kalkmadığı görüldü. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ittifak yapan iki partinin milletin iradesini hiçe sayan bu tavrı büyük tepki çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış töreni dolayısıyla Meclis'e geldi.TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılanan Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Tören Birliği kıtasını selamladıktan sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Genel Kurul salonuna geçti.Erdoğan'ın Genel Kurul'a gelmesiyle AK Parti, MHP ve İyi Parti sıraları saygı gereği ayağa kalktı.CHP ve HDP sıraları yine hazımsızlık sergiledi.Başkan Erdoğan'ın salona girdiği sırada CHP ve HDP'li vekillerin ayağa kalkmadığı görüldü.Ardından bir diğer dikkat çeken detay ise Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu oldu.İki lider de ayağa kalkmamayı tercih etti.