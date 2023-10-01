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Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde patlama! Bölgede operasyon düzenlendi

İçişleri Bakanlığı önüne gelen şüpheli araçtan nizamiyedeki polislere ateş açıldı. Daha sonra araçtan inen bir kişi canlı bomba yeleği ile kendini imha etti. İçişleri Bakanlığı önünde operasyon düzenlendi. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki canlı bomba saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. " dedi.

Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde patlama! Bölgede operasyon düzenlendi
Ekleme: 1.10.2023 - 09:41 Güncelleme: 1.10.2023 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde patlama! Bölgede operasyon düzenlendi
Başkent Ankara'da sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Kızılay bölgesinde birçok noktadan duyulan ve hissedilen bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından silah sesi duyulduğu da iddia edildi.

Araç trafiğine kapatıldı

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İncelemeler devam ederken patlamanın duyulduğu cadde araç trafiğine kapatıldı.

Güvenlik önlemleri alındı

Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Öte yandan bölgede üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde patlama! Bölgede operasyon düzenlendi

TBMM bugün açılıyor

Patlamanın olduğu bölgenin, TBMM'nin giriş kapısına yakın olduğu biliniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bugün yeni dönemine start verecek.

Kontrollü patlama yapıldı

Aradan geçen yaklaşık yarım saatin ardından ikinci bir patlama sesi daha duyuldu.

Ekipler, kontrollü bir patlama gerçekleştirdiğini belirtti.

'2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulundu'

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde patlama! Bölgede operasyon düzenlendi

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur.

Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir.

Soruşturma başlatıldı yayın yasağı getirildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik bombalı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını, olayla ilgili haberlere erişim engeli ve yayın yasağı kararı verildiğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, '1 Ekim 2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir.' bilgisi verildi.
Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde patlama! Bölgede operasyon düzenlendi
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