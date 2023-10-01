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Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde patlama! Bölgede operasyon düzenlendi

İçişleri Bakanlığı önüne gelen şüpheli araçtan nizamiyedeki polislere ateş açıldı. Daha sonra araçtan inen bir kişi canlı bomba yeleği ile kendini imha etti. İçişleri Bakanlığı önünde operasyon düzenlendi. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki canlı bomba saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu belirten Bakan Yerlikaya, ' Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. ' dedi.
İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanı Bakan Yerlikaya Emniyet Genel Müdürlüğü Ali Yerlikaya 



1 Ekim 2023 Pazar günü yayınlandı
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