Uzman Eller Projesi'nde verilen destek 250 bin liraya yükseltildi

Bakan Kirişci, Medya Kuruluşlarının Ankara Temsilcileri ile Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kirişci'nin açıklamaları şu şekilde:'Bugün itibariyle tahıl koridorundan 633 gemiyle 16,9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşındı. Dünya 2022 yılını gıda arzında aksamalarla geçirirken, hamd olsun ülke olarak temel gıda ürünlerinde bulunurluk sıkıntısı yaşamıyoruz.2022 yılında çiftçilerimize 40,4 milyar TL tarımsal desteklemede bulunduk.Bitkisel üretimimizi, 2021 yılına göre yüzde 9,1 oranında artırarak 118,4 milyon tondan 128,6 milyon tona çıkardık ve bu rakamla tüm zamanların rekorunu kırdık.Geride bıraktığımız yıl içinde gerçekleştirdiğimiz hizmetleri paylaşmak istiyorum. Her şeyden önce tarımın stratejik bir sektör olduğunu ve gıda meselesi için gerek dünyanın gerekse bizim için milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulamak isterim.2022 yılını 30 milyar dolar civarında tarım ihracatıyla kapatmış olacağız.Çiftçilerin girdi alımlarını olabildiğince kolaylaştırdık. Bu yılın mart ayında 1 milyon 152 bin çiftçimize ödenmesi gereken 8.6 milyar mazot ve gübre desteğimizi 2022 yılı Kasım ayı itibarıyla 5 ay öne çekmiş olduk. Üreticimiz tarlaya giderken herhangi bir şekilde girdi temini ile ilgili bir sıkıntı yaşamamış olacak.Kredi kartlarına bunlar yükleniyor. Mazot ve gübre almaya gittiğinde buradan bir mahsuplaşma sağlanıyor. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'nin verdiği 100 bin lira faizsiz krediyi 200 bin liraya çıkardık. Bunu mazot ve gübre desteğindeki aynileşmede olduğu gibi 100 bin TL'lik kısmı mazot ve gübre olarak kullanılabilecektir.Türk Şeker ve Çaykur piyasa fiyatlamalarındaki dalgalanmayı engelledi. Hem de doğru politikalarımız sayesinde 2022 yılını operasyonel olarak karla kapattı. Bunlar zarar eden kuruluşlardı.Buğday alım fiyatını yüzde 231, şeker pancarı alım fiyatını yüzde 245 artırdık.1 Ocak'tan itibaren Tarım Cebimde mobil uygulamamızı bu ülkenin vatandaşı olsun olmasın herkesin kullanabileceği mobil uygulamayı hizmete sunduk. Üretim planlamasının inşallah en önemli araçlarından biri olacaktır.Bir yıl içinde, 4 adet amfibik özellikteki tanker uçak ve yüksek çözünürlükte görüntü sağlayan, sayısal harita üreten, görev sistemleri ile teçhiz edilmiş 1 adet havadan yönetim uçağımız da filomuza dahil olacak.Mülkiyeti bize ait yerli ve milli Gökbey helikopterlerimizi ve 16 uçağı daha envanterimize dahil ederek, filomuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz.'