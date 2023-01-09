Sivas'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
M.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç ile O.Ç'nin (39) kullandığı otomobil, Yenidoğan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, sürücülerden M.Ç, aracında bulunan N.Ç. (10) ve F.Ç. (38) ile diğer araçta bulunan E.Ç. (7) ve E.Ç. (10) yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazada, sürücülerden M.Ç, aracında bulunan N.Ç. (10) ve F.Ç. (38) ile diğer araçta bulunan E.Ç. (7) ve E.Ç. (10) yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
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