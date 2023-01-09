İLK FİNALİST BELLİ OLDU! MasterChef'te ilk finalist kim oldu? MasterChef Türkiye'de finale kalan ilk isim..

Büyük finalin Salı günü yapılacağı MasterChef Türkiye'de finale kalan ilk isim belli oldu.Metin, Kıvanç ve Ayaz finale kalan ilk yarışmacı olabilmek için tüm hünerlerini segilediler.Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yarışmacıları üç farklı etap ile değerlendirmeye aldı.İlk oyunda tabaklarını hazırlayan yarışmacılardan Kıvanç 26, Metin 23, Ayaz ise 18 puan aldı.İkinci etapta alınan puanlar sonrasında ise Ayaz 41, Metin 46 ve Kıvanç ise 49 puana ulaştı.Gecenin son oyununda ise yarışmacılar seçtikleri meyve ile tatlı hazırladılar. Bu etapta alınan puanlar sonrası MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu.MasterChef Türkiye 2022'nin ilk finalisti Kıvanç oldu. Son etapta 71 puana ulaşan Kıvanç finale adını yazdırmayı başardı..