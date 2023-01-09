FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
Konya merkezli 4 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bu sabah Konya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI