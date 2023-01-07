Kurtulmuş: Eş cumhurbaşkanlığı gibi bir sistemi millete teklif etmeyi düşünüyorlar

AK Parti'li Kurtulmuş, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Mehmet Akif İnan Ödül Töreni'nde konuştu.Kurtulmuş, ‘'Mehmet Akif İnan abimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. İzleri hala Türkiye'de tarzı olan ve o izleri binlerce insan tarafından hala takip edilen değerli bir şahsiyetin böylesine güzel bir törenle anmış olmaktan; herhalde sizler için, Memur-Sen kadroları için ve Akif İnan dostları için önemli bir vefa örneğidir diyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Sağ olun. Var olun. İnşallah bu vefa uzun yıllar boyunca devam eder. Pandemi döneminde hatırlıyorum online olarak Mehmet Akif'i anma toplantısı yapmıştık. Orada da çok değerli konuşmalar yapıldı. Çok değerli arkadaşlarımızın fikirleri ortaya çıktı. Burada Mehmet Akif İnan'ı anlatmaya kalksak herhalde sabaha kadar konuşmak mümkündür. Şunu söylemek istiyorum; Mehmet Akif İnan'ı anlatmanın zorluğu çok yönlü bir şahsiyet olmasından kaynaklanıyor. Öncelikle bir fikir adamı'' dedi.‘CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ MİLLETTEN ONAY ALMAMIŞ GİBİ DAVRANAMAZLAR'Kurtulmuş, konuşmasında muhalefet partilerine eleştirilerini dile getirerek, 'Şimdi ‘Vesayet' deyince o dönemleri sanki o dönemleri böyle tekrar gündeme getiriyoruz zannedenler var. Asla. Gündemimizden kalkmıştır. Ama birileri Türkiye'de siyasi iradenin parçalı hale gelmesi içinde maalesef mevcut güçlü gidişatın önüne geçmek, bu gidişatı engellemek ve bir şekilde Türkiye'de yeniden hükümetlerin kurulamadığı, kurulan hükümetlerin adım atamadığı, birtakım yerlere karşı siyasetçilerin boynunun bükük olduğu dönemleri geri getirmeye çalışıyorlar. Bunu da asla siyaset yapmak için söylemem ama vesayet üzerinden bir de bu konuyu düşünesiniz diye şimdi bunları söylemek durumundayım.Türkiye geçmiş dönemdeki yaşadıklarını yaşamasın diye, güçlü bir iradeyle yeniden güçlü bir Türkiye'yi kurabilmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti. Milletin iradesiyle seçilenler millete hesap vereceği bir sistemi ortaya koydu. Ve bu anlamda Türkiye çok güçlü iradeyle yoluna devam etme kararlılığını aldı. Ama şimdi bakıyoruz ki birtakım çevreler yani sandıkta seçilecek cumhurbaşkanının kuracağı hükümet sisteminin yerine başka şeyler getirmeye çalışıyorlar.Evet; bu millet isterse gelir sandık. Millet ne isterse o olur. Baş göz üstüne. Ama Türkiye'de bu sistem yokmuş gibi, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletin iradesinden onay almamış gibi kimse konuşamaz, davranamaz' şeklinde konuştu.'6'LI MASA EŞ CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİ MİLLETE TEKLİF ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR'‘'Eski vesayet günlerine özenenlerin ya da vesayet günlerinin alışkanlıklarıyla konuşanların önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde eğer karşı tarafta 6 artılı masanın adayı kazanırsa herhangi bir konuda karar almak için 6'lı bir mekanizma oluşturacaklarını ve onların arasında konsensüsla bir karar alacaklarını ve Türkiye'yi böyle yöneteceklerini söylüyorlar. Ya da bir başkası yine, o masanın etrafındakilerden başkası şöyle diyor; ‘Biz bu anlamda bir yürütme konseyi kuracağız'Biz bu lafları bir yerlerden hatırlıyoruz. 12 Eylüllerden sonra da birileri konseyler kurmuşlardı. Birileri komiteler kurmuşlardı. Birileri ortak birtakım masalarda karar alacaklardı. Alanlar kimler; 5-6 tane adam. O zaman da 5-6 tane adamdı. Hiç kusura bakmasınlar. Dünya'nın hiçbir yerinde böylesine ucube bir teklifin etrafında millet bütünleşmez. Şimdi öyle anlaşılıyor ki masanın görünmez ortağı Türkiye'ye siyasetine eş başkanlık sistemi diye bir sistem getirmişti. Öyle anlaşılıyor ki 6 artılı masanın etrafında oturanlar eş cumhurbaşkanlığı sistemi gibi bir sistemi millete teklif etmeye düşünüyorlar. Karar alacaklar 6 kişi.Sadece dün yaşadığımızı örnek olarak veriyorum. Sabahleyin sayın cumhurbaşkanımız Putin'le konuştu. Sonra bizim il başkanları toplantımız vardı. İl başkanları toplantısından sonra da hızla çıktı. Toplantıyı bize devretti. Hızla çıktı Zelenski ile görüşmeye gitti. Bu 2 görüşmeyi yapacakken varsayalım ki 6 artılı masanın konseylerinin oluşturduğu konseyleri konsensüs oluşturması lazımmış ya; bir araya gelecekler; kim seçildi halk oylamasında diyelim ki Mr.X. Seçilene diyecekler ki ‘sen karar veremeyeceksin. Putin ve Zelenski ile ne konuşacağını biz önce toplanalım. Biz karar vereceğiz. Sana ne söyleyeceğini ifade edeceğiz'' Dünyada böyle bir sistem var mı? Böyle bir sistemin olması akla ziyan bir şeydir'' dedi.